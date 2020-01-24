1月起殺4200外遊團 旅議會：差過SARS

本月1至10日 機場出境港人挫六成

入境處數字顯示，3月10日經機場出境有4858人次，較3月1日的11,319人次下跌57%；3月10日經機場出境的香港居民有3802人次，較3月1日的9115人次下跌58%。統計處數據顯示，2018年旅遊業佔本地生產總值4.5%。

據旅議會統計，本港旅行社自1月下旬至今已取消逾4200團，其中3400團是內地團，另政府宣布向歐洲多國實施檢疫後，3月份至少有34個西班牙及葡萄牙旅行團取消，涉及約750名旅客；3月份將出發的埃及旅行團有11團，涉210名旅客，部分旅行社已決定取消。旅議會主席黃進達表示，旅行團需要取消，但航空公司不會因此將預訂機位的款項退回旅行社，旅社要墊支給退團旅客，造成現金流問題，他說不排除有旅行社會結業。

永安縱橫遊取消本月歐洲團

金怡假期稱特首呼籲致退團

永安旅遊宣布取消3月出發的埃及團和歐洲團，英國及北歐團除外。縱橫遊取消3月所有歐洲團，土耳其團除外，涉及10多團近300人。東瀛遊取消3月港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團，涉及15團約350名旅客。

縱橫遊常務董事袁振寧稱，保安局的外遊警示制度行之有效，批評特首林鄭月娥日前呼籲市民避免外遊帶來混亂；他說該旅行社約有一成旅客退團，大部分旅客會保留團費作日後使用，可減少旅行社的損失。金怡假期董事長、旅行社東主協會會長葉慶寧表示，過去多月業界因反修例事件和疫情大受打擊，在特首呼籲避免外遊後，不少旅客退團，特別令小型旅行社的現金流變得「好緊張」。

旅遊事務署表示，明白旅遊業在疫情下受到十分大影響，署方會繼續與業界保持聯絡，了解他們的關注和聽取意見。另外，截至3月10日，消委會接到涉及新型冠狀病毒引致的旅遊投訴達513宗，當中305宗涉機票、153宗涉旅團、55宗涉酒店。

（抗疫新階段）