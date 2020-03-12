世衛：新冠肺炎全球大流行 港埃及團9人全染疫 張竹君料輸入個案延伸本地感染

明報記者

另外，本港新型冠狀病毒感染輸入個案增，昨天本地單日新增9宗病例，當中6宗涉及新華旅遊一個8人埃及10天團，連同前日確診的3人，全部團員及領隊共9人均確診。中大專家許樹昌認為，本港要復課，最理想及安全是完全沒有本地個案28日（見另稿）。但衛生防護中心預料輸入個案會延伸到本地感染，並難免出現不明源頭的感染個案。

現病例國增兩倍 譚德塞料確診續增

世衛總幹事譚德塞強調，不會輕率或馬虎地使用「全球大流行」一詞，「這詞如果被誤用，可造成不合理的恐懼，又或不恰當地接受認輸，造成不必要的苦難和死亡」。他又提到過去兩周中國境外的個案總數增加13倍，出現感染個案的國家增加兩倍，預計未來一段時間，確診及死亡個案還會增加。

這場從武漢開始爆發的新冠肺炎疫情應否被列為「全球大流行」，一直有爭議。然而世衛並無明確規則定性「全球大流行」，其發言人上月底向本報稱，2009年世衛為流感制定的6級警示機制雖有全球大流行，但定義及指引只適用於流感。譚德塞昨承認，此前從未有冠狀病毒引發的大流行。他在2月26日強調，1月30日頒布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）已是「最高級別」的警號。

旅行團曾乘郵輪遊尼羅河

許樹昌：首務隔離接觸者

本港疫情方面，新型冠狀病毒感染個案累計至130宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該埃及團於2月28日到3月2日乘坐M/S Grand Princess郵輪遊覽尼羅河，該郵輪為埃及的小型郵輪，能載約數十人；據她了解8人團沒有和其他團合併，但相信郵輪上有其他人。張竹君認為，現在團員及領隊最大可能在埃及染病，但由於團員不只去過郵輪，也有去其他景點，未有證據顯示感染源頭是郵輪，需再向埃及查詢。

張竹君又表示，雖然本港有監測系統，但系統有局限，不可能全部輸入個案都追蹤到，而輸入個案亦可能延伸，導致不知道源頭的本地個案，她預期會有類似情况發生，尤其是全世界疫情嚴重，昨再度呼籲市民避免外遊，「忍一忍，盡量少去旅行」。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦相信，埃及團群組可能引發更多本地個案，目前最重要是盡快隔離他們的密切接觸者，免病毒入侵社區。

黃加慶：短期難判斷復課

林正財：政府未拍板

對於教育局曾表示最快4月20日後復課，被問及本港能否復課，衛生防護中心總監黃加慶說仍在觀察疫情變化，本地現比較多輸入個案，「即使有一日無，之後都有，今（昨）日都不少」。他又謂國際形勢變化急速，留意到近日有專家就復課安排給意見，他認為要謹慎審視，「現階段比較早」，短期內未必能就復課問題有確切判斷及決定。

行政會議成員林正財說，衛生防護中心的評估有其重要性。他承認要做復課判斷存在複雜性，不易判斷，因不單涉及學生風險，參考流感的情况，學生復課也可能將病毒帶回家感染高危長者。他認為最重要是爭取在4月20日前討論，及讓教育當局及學校為復課準備，最理想是私家醫生協助檢測病人後，能收集到數千個年輕人樣本的數據，了解年輕人感染後的病情及傳染性，讓政府參考以做復課決定。據他了解復課問題要由特首決定，政府未拍板。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，一旦復課，就難保不會有輸入個案「走漏」而傳入學校，屆時便會有在校內爆發的風險，他認為學校亦需因應復課而預備「打長久戰」，例如考慮分年級在不同日子上學、改為上下午班制度，令學生不需在校內吃飯，減少學生在校內公共地方接觸等。

埃及團涉4對夫婦

確診食環員工曾長洲上班

埃及8人團有4對夫婦，互相認識，兩名團友為食環署職員，另兩人為退休食環職員。食環署表示，昨日確診的員工在長洲市政大廈上班，前日上午復工，同日下午不適入院，已安排曾與該員工有緊密接觸的同事留家，昨亦得悉衛生防護中心正安排相關同事入住檢疫中心。署方已安排清潔承辦商在相關辦事處和公用地方清潔消毒，亦會加強清洗及消毒位於長洲市政大廈的長洲街市。

（抗疫新階段）

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