7圖書館今分段開放 每時段最多容250人

數博物館亦開放部分展覽設施

香港中央圖書館、大會堂公共圖書館、九龍、荃灣、沙田、屯門和屏山天水圍公共圖書館的成人、青少年及兒童圖書館，今日局部開放（周一至六由下午1時至8時，周日及公眾假期由上午9時至下午5時），會派籌讓市民以先到先得方式進館；香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館和茶具文物館亦開放部分展覽設施，同樣先到先得方式進館；康文署亦重開部分陸上康樂場所。

取籌進館 須戴口罩量體溫

康文署表示，視乎7間重開的圖書館的規模，於服務時間內分段開放，每節約一小時，每時段可容納約130至250人進場，香港藝術館和香港文化博物館則每時段可容約150至200人入內；進入公共圖書館和博物館者應戴口罩，並要量度體溫，若體溫高於攝氏38度，將被勸喻不可進館。

另外，公務員事務局長羅智光昨到訪香港中央圖書館和香港公園體育館，了解重新開放的準備工作，又視察運輸署牌照事務處和稅務局的櫃位服務。

（抗疫新階段）