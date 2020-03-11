雷兆輝：醫護零感染非僥倖 籲高層落地

已退休的新界東醫院聯網榮譽顧問醫生（質素及安全）雷兆輝，2003年SARS爆發期間協助時任威院行政總監馮康追蹤醫護染疫原因。當年威院114名醫護染疫，其中50人在8A病房感染。

雷兆輝比喻當時威院儼如今天的武漢，「當時不知怎打這場仗」，起初他們甚至不懂正確戴N95，也沒意識到近距離接觸患者需保護眼部，後來才慢慢掌握如何減低感染風險。為追查染病原因，他除向染病醫護了解，也在醫院觀察醫護一舉一動，發現不少醫護踏出病房後先脫口罩，再脫眼罩、保護衣等，會造成感染風險，遂制定清晰程序。細微至洗髮都有學問，他說當年教醫護洗髮，例如不可令水流到臉前。

雷認為新型冠狀病毒比SARS更狡猾及隱形，但公院更有經驗應付，「大致知道如何打這場仗」。他認為過去48日香港沒醫護染疫，很難得，也非僥倖，多虧累積的經驗及醫護做足措施。他承認難守住「零感染」，寄語醫護繼續做足基本工夫，審慎樂觀，同事間要互相提醒。

隨着了解病毒 可減不必要防護裝備

對於有醫護質疑醫管局最近多度修改防護裝備指引是「搬龍門」，他認為「開波一定是坦克車打烏蠅」，但隨着對病毒了解加深，需調整指引，減少不必要的使用，若醫管局不調整才是下下策。但他強調武漢爆疫初期，多名醫護染疫，明白亦體諒本港醫護對裝備不足及感染風險的擔憂。他亦承認目前防護裝備供應短缺，但說全球專家也沒料此問題。

對於醫護對醫管局失信心，雷兆輝認為社會失去互相，是香港正面對的問題，但冀「聚焦在最重要地方」，同心協力抗疫。他亦呼籲高層多「落區」及「落地」，了解前線醫護情况及擔憂，「永遠可以做多些」。

近日街頭人潮再現，雷兆輝呼籲市民勿掉以輕心，疫情可死灰復燃，「當年一度以為轉了彎，但淘大（花園）一鋪就重新來過」。

（抗疫新階段）