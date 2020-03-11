網上授課連結外泄 被插播不雅圖 學生即時截圖放上網 校方跟進

校外人加入聖士提反女中網上課堂

使用Zoom視訊會議應用程式的網上實時授課，學生及教師可透過「會議主持人」發出的連結或「會議ID」，參與實時課堂（見另稿）。聖士提反女子中學前日（9日）發通告予家長及學生，稱曾有一批非該校的人意圖加入該校的網上實時課堂，更有一名校外人於網上課堂的畫面上插播「一些非常猥褻的圖像」，教師已即時於網上課堂移除該名不明者，有數名學生以屏幕截圖方式擷取了該圖像，並於社交媒體貼出。

Zoom免費40分鐘

教師或未及核對用戶身分

該校副校長白曾芷夏向本報稱，校方曾發內部指引，要求教師於課堂開始時，核對每名學生身分，學生的顯示名稱亦有特定格式，惟Zoom免收費的會議限時40分鐘，教師當時或擔心課時短絀，故未及核對所有用戶身分便將其加入課堂之中，致有校外人「突然出現」，趁機插播不雅照片。

曾副校長稱，校方曾翻查電腦紀錄，沒發現當時有任何網絡異常活動，認為校外人入侵網絡的可能十分小，現已聯絡數名懷疑有關的學生跟進，暫未知是惡作劇，或有學生不慎泄漏連結。

她又稱，學校上周正式推行Zoom課堂，首日不同班別上課期間，都曾有校外人試圖加入，不過其後已沒出現類似情况，校方已在通告中提醒家長及學生，不得與其他班別的學生分享有關附帶密碼的連結，並須遵守該校及政府對運用資訊科技所定的相關指引。

宣道會陳朱素華紀念中學校長鄺永燊稱，該校現時亦以Zoom作網上教學，為尊重學生私隱，不會要求學生開啟視訊鏡頭核實身分，教師會於課堂問簡單問題，學生須循另一程式提交答案，校務處將統計收到的答案用作點名之用。就外來人「闖入」課堂，他認為難以避免，網上教學「爭分奪秒」，難花大量時間核實學生身分，但教師可利用程式內的功能，如學生須教師「准許」才可參與課堂，以盡量減少類似情况。

有校要求學生開鏡頭核對身分

廠商會中學校長麥耀光亦稱，校方亦曾考慮網上課堂的私隱問題，惟難以控制校外人參與課堂，只好先讓學生透過視訊鏡頭「見一見面」，以確認身分，其後學生可自行決定開啟或關閉鏡頭。

明報記者

（抗疫新階段）