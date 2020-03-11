埃及團3確診 食環管工染疫

衛生防護中心昨午公布，本港第119宗個案是一名59歲大埔墟街市管工，居於大埔富亨邨亨泰樓，曾參加新華旅遊由2月7日至3月7日的8人埃及團。他回港當晚咳嗽，翌日發燒並到大埔那打素醫院求醫，3月9日送深喉唾液樣本檢驗，下午再到私家醫生求診，昨樣本檢驗結果顯示其確診。其同團太太3月6日開始咳嗽，昨亦送院檢查，兒子則被安排到檢疫中心。另外，一對59歲，居於屯門兆禧苑安禧閣的同團夫婦亦確診，目前正在屯門醫院留醫。

辦事處大埔墟街市加強消毒

新華旅遊總經理蘇子楊表示，該團自3月7日返港後，領隊按公司近期慣例放假14天，其間沒有回過公司，現留在家中休息，尚未接受檢驗。食環署表示，已安排清潔承辦商在相關的辦事處和公用地方清潔消毒，並會加強清洗及消毒大埔墟街市。

根據世界衛生組織網頁資料，埃及最新有59人確診新型冠狀病毒，個案較香港少。立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，部分地區檢測技術可能較落後，即使表面上公布確診個案少，不代表當地沒有爆發。

對於未有明確證據，但懷疑當地已有爆發的地區，陳建議應要求抵港的非香港居民在出發前3日內在當地接受醫學診斷，證明無相關病徵才能獲簽證，減低個案傳入風險。本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，病毒在全球大爆發，政府永遠都只是看到某地區開始爆發後一段時間才擴大強制檢疫範圍，「永遠落後形勢」，「好過無做，不過都好難再做什麼」。

另外，昨日衛生防護中心亦公布，一名廣東確診者曾經在3月8日，乘搭CX320從西班牙飛抵香港，呼籲同機者主動聯絡衛生防護中心。

（抗疫新階段）