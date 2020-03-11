衛署15診所收深喉唾液樣本

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，大部分私家醫生不明白實際運作流程，前日擴展計劃只收到單位數樣本。署方考慮業界建議後，明日起會增加收集點，患者可到署方轄下的15間胸肺科、社會衛生科診所提交深喉唾液樣本，但須在當日下午1時前提交。據衛生署的名單，15間診所涵蓋港九新界，包括筲箕灣、油麻地、大埔及屯門等。

調查：87%家庭醫生服務受影響

此外，香港家庭醫學學院一項問卷調查顯示，接近九成家庭醫生臨牀服務受疫情影響。學院於1月31日向醫生會員做問卷調查，獲491名家庭醫生回覆，回覆率為30.9%。結果顯示，有87%受訪醫生表示臨牀服務受疫情影響，當中一半醫生減少非緊急診症服務或時間，當中6名醫生要關閉診所。截至2月4日，超過140名懷疑感染新型冠狀病毒的病人，曾向70名、14%的受訪家庭醫生求診，當中有1名由公營家庭醫生負責的病人確診。

受訪家庭醫生反映的主要憂慮，包括在獲得個人防護裝備（PPE）遇上困難、缺乏快速診斷測試、應對病毒的培訓需求、增加公營和私家醫生的互相協調，以及認為有需要訂立更有效遏制疫情的公共衛生政策，當中有多名受訪者要求政府設立指定診所。

（抗疫新階段）