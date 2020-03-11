公主號乘客康復返港再現陽性 腎病覆診發現 專家：出院後應複檢醫學監察

該宗「陰轉陽」個案為31歲鑽石公主號確診女子，她屬免疫力低的長期病患者，2月18日在日本確診，其母同樣在日確診及留醫。該女子在日本3月4日及6日檢驗結果陰性，3月7日乘搭全日空NH811回港，3月9日到瑪麗醫院因腎病覆診，醫院因應其情况特別，再取樣本化驗，昨驗出新冠病毒陽性。由於此個案在日本確診，防護中心沒有列作本港個案，會向世界衛生組織通報。衛生防護中心呼籲3月7日乘坐NH811航班（經濟艙）由東京返港人士，致電中心熱線。

張竹君：未必真陽性會傳人

暫毋須複檢康復者

被問及該名女病人返港後複檢病毒「陰變陽」，會否出現社區傳播風險？ 衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，免疫力低的長期病患者帶病毒的時間或會長一點，文獻亦有記載，本港科學委員會曾討論為康復者複檢，但認為可先再留意多一點此病毒的信息，「暫毋須這樣做」。她又表示，複檢呈陽性未必是真正陽性及會傳染人，為謹慎起見，中心會將其家人隔離檢疫。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充，目前香港使用檢驗病毒RNA的方法，以查看病毒是否仍存在，強調此女子案例特殊，又稱若然臨牀診斷上醫生認為有需要會複檢。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，體內的病毒是靠自身免疫系統清除，若本身免疫系統不好，容易有病毒殘留體內；而檢測樣本一般從上呼吸道抽取，他估計患者在日本檢測時，上呼吸道病毒量很低，故驗出陰性，但其肺、腸等位置或仍有病毒，數日後重新蔓延至上呼吸道，故驗出陽性。傳染病專科醫生曾祈殷則認為，個案應非二次感染，認為若日本在檢驗病毒取樣本時「取不中」或「比較求其的話」，有可能出現「假陰性」。

梁子超說，有癌症、愛滋病、先天免疫系統問題、多重病患長者，以及正服用類固醇、生物抑制劑、標靶藥等免疫系統抑制藥物的患者，檢測呈陰性後轉陽性的風險較高，他認為出院者應接受兩周醫學監察及覆檢。

曾祈殷則建議，由於不清楚外地如何檢驗，不能肯定其準繩度，認為所有從外地回港的確診康復者都應送往檢疫中心隔離14日，複檢及醫學監察。曾祈殷說不應單信他人檢測，「應該自己把關，才把他們（已康復的確診者）放到社區」。

住堅尼地城 父兄外傭隔離

該名女子家住堅尼地城澤安閣，父、兄、外傭會送往檢疫中心。大廈住客危先生知悉有人確診後即向保安了解，但保安表示不太清楚。危先生表示擔心受感染，但不會特別加強清潔。保安局回覆表示，截至3月9日，鑽石公主號乘客中確診港人有76名，53名痊癒及獲准出院，其中41人已返港，仍在日留醫者有21人。

明報記者

（抗疫新階段）