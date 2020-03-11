公主號乘客康復返港再現陽性 腎病覆診發現 專家：出院後應複檢醫學監察

【明報專訊】內地及日本均有新型冠狀病毒感染者康復後再次被檢測出病毒的個案，香港亦出現首宗。衛生防護中心公布，一名在鑽石公主號感染新型冠狀病毒肺炎的長期病患者，在日本檢驗兩次結果均為陰性，返港後回堅尼地城的家，因患腎病到醫院覆診，抽樣結果昨對新冠病毒再呈陽性，其父、兄及家傭須隔離。本地已有65名患者康復出院，現只需覆診而毋須複檢。有傳染病專家認為，患者出院後應接受複檢及兩周醫學監察。
該宗「陰轉陽」個案為31歲鑽石公主號確診女子，她屬免疫力低的長期病患者，2月18日在日本確診，其母同樣在日確診及留醫。該女子在日本3月4日及6日檢驗結果陰性，3月7日乘搭全日空NH811回港，3月9日到瑪麗醫院因腎病覆診，醫院因應其情况特別，再取樣本化驗，昨驗出新冠病毒陽性。由於此個案在日本確診，防護中心沒有列作本港個案，會向世界衛生組織通報。衛生防護中心呼籲3月7日乘坐NH811航班（經濟艙）由東京返港人士，致電中心熱線。
張竹君：未必真陽性會傳人
暫毋須複檢康復者
被問及該名女病人返港後複檢病毒「陰變陽」，會否出現社區傳播風險？ 衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，免疫力低的長期病患者帶病毒的時間或會長一點，文獻亦有記載，本港科學委員會曾討論為康復者複檢，但認為可先再留意多一點此病毒的信息，「暫毋須這樣做」。她又表示，複檢呈陽性未必是真正陽性及會傳染人，為謹慎起見，中心會將其家人隔離檢疫。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充，目前香港使用檢驗病毒RNA的方法，以查看病毒是否仍存在，強調此女子案例特殊，又稱若然臨牀診斷上醫生認為有需要會複檢。
醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，體內的病毒是靠自身免疫系統清除，若本身免疫系統不好，容易有病毒殘留體內；而檢測樣本一般從上呼吸道抽取，他估計患者在日本檢測時，上呼吸道病毒量很低，故驗出陰性，但其肺、腸等位置或仍有病毒，數日後重新蔓延至上呼吸道，故驗出陽性。傳染病專科醫生曾祈殷則認為，個案應非二次感染，認為若日本在檢驗病毒取樣本時「取不中」或「比較求其的話」，有可能出現「假陰性」。
梁子超說，有癌症、愛滋病、先天免疫系統問題、多重病患長者，以及正服用類固醇、生物抑制劑、標靶藥等免疫系統抑制藥物的患者，檢測呈陰性後轉陽性的風險較高，他認為出院者應接受兩周醫學監察及覆檢。
曾祈殷則建議，由於不清楚外地如何檢驗，不能肯定其準繩度，認為所有從外地回港的確診康復者都應送往檢疫中心隔離14日，複檢及醫學監察。曾祈殷說不應單信他人檢測，「應該自己把關，才把他們（已康復的確診者）放到社區」。
住堅尼地城 父兄外傭隔離
該名女子家住堅尼地城澤安閣，父、兄、外傭會送往檢疫中心。大廈住客危先生知悉有人確診後即向保安了解，但保安表示不太清楚。危先生表示擔心受感染，但不會特別加強清潔。保安局回覆表示，截至3月9日，鑽石公主號乘客中確診港人有76名，53名痊癒及獲准出院，其中41人已返港，仍在日留醫者有21人。