醫局：N95餘4周存量 令人擔心 稱「痛下決心」 限處理霧化程序用

外科口罩保護衣夠用近兩月

立法會衛生事務委員會昨召開特別會議，醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，現時醫管局約有2400萬個外科口罩，260萬套保護衣，110萬個全面罩，足夠使用接近兩個月，最缺的是N95口罩，庫存量有110萬個，只可使用約4周，情况令人擔心。他說，希望同事可使用N95口罩，但若現時不謹慎使用，擔心將來即使是霧化程序都未必有足夠的N95口罩，故現時「痛下決心」，要求只有處理霧化程序才能使用。

強制檢疫日增數千宗 大廈名單滯後捱批

據衛生署資料，截至3月9日，全港有23,712人正接受14日強制檢疫，當中22,678人在家居檢疫，716人在酒店或旅舍，318人在檢疫營；每日新增的個案數以千計，例如在3月9日，新增1876人要接受強制檢疫。不過，衛生署公開的家居檢疫大廈名單中，最後檢疫期限為本月16日，換言之，名單上接受檢疫者最遲是在本月2日入境。

民主黨黃碧雲昨批評，政府名單滯後8日是不能接受。衛生署長陳漢儀表示，近期每日要處理的強制檢疫令數目較多，單日發出的檢疫令多達2000張，且部分資料要核對，她明白市民希望適時獲得資料，會盡量適時提供。

此外，教育局從政府物流服務署取得50萬個口罩，經考評局及學校派予DSE考生。立法會教育界議員葉建源稱，綜合學校消息，口罩至少有兩個來源，分別來自俄羅斯及北京朝陽區，「部分老師認為口罩較薄，不清楚會否影響功能」。至於網上流傳口罩現黃點、懷疑過期，葉說暫未收到相關投訴。

（抗疫新階段）