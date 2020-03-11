「封關」涉法紅酒產地 業界：酒展多撤 影響有限

貨運界：取消航班令貨運成本大升

香港貨運物流業協會主席胡百浠表示，近月客機、貨機航班減少，航運力已大減四至五成，但出口需求不變，貨物要「排長龍」等上機。入口方面，他說航空公司近兩星期大減航班，導致物流成本增加，貨品價格以倍數上升。但他說歐洲航班一直較穩定，「封關」後的影響仍是未知之數。

本港對法國「封關」地區包括葡萄酒產地，香港葡萄酒商會會董尹浩勤表示，由於空運成本太高，除非是價位很高的葡萄酒，否則大部分以貨船凍櫃來港。他又稱，本港及外地在未來數月舉行的酒展都已取消，他預計對酒的出入口及業界往來的影響有限。

在法國波爾多地區擁有酒莊的香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，以往平均每兩個月到法國一次，但受疫情影響，加上要留港處理公司事務，已近3個月沒有到法國，其朋友參加的葡萄酒旅行團也在兩個月前已告取消，其酒莊的葡萄酒則多以船運出口。他又說，空運來港的歐洲食材主要供應高級食肆，但並非由單一國家供應，預計「封關」對外地食材來港影響輕微。

（抗疫新階段）