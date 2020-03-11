夜發旅警西班牙團機場解散 旅業批遲公布

新華旅遊：特首人肉警示 保險不承認

蘇子楊表示，約20人的西班牙團原定昨晚約11時出發，政府晚上近9時公布向多個歐洲地區發紅色旅遊警示後，旅行團在機場即場解散。蘇炮轟政府遲遲不公布紅色旅遊警示涉及的地區，航空公司不予取消起行；又稱特首昨晨呼籲港人避免不必要外遊屬「不負責任」，因有關呼籲不被航空公司及保險公司承認，卻令大量市民取消出行，變相令旅行社陷入兩難。

東瀛遊早在政府發旅警前已表明，現有兩個旅行團身處歐洲，行程涉及德國，一個是3月6日出發的德國7天團，連同導遊全團14人，另一個是同日出發的東歐10天團，連同導遊27人，兩團所到的德國城市與今次被發紅色旅遊警示的北萊茵-威斯特法倫州地區相距約600公里，另沒有旅行團在意大利、北海道及法國。康泰旅遊及縱橫遊均表示無旅行團在今次被發紅色旅遊警示的地區。

泰國登機要出示健康證明

醫局：應到私院診所領取

另外，泰國民航處周日發指引，要求由本港飛往泰國的航班乘客登機前出示健康證明書，昨有乘搭「泰國微笑」航空公司飛往泰國的旅客在港辦登機手續時，出示健康證明書亦被拒登機。「泰國微笑」回應查詢表示，健康證明書須列明該旅客沒感染新冠病毒，且要登機前兩天內簽發。

醫管局總行政經理劉家獻稱，急症室不是領取健康證明的地方，無病的人到醫院會增加感染危險，亦令急症室難以負荷，建議旅客到私家醫院或診所領取。

縱橫遊稱，向國泰航空及香港快運確認前往泰國的旅客須提交健康證明書，於出發前14天內由醫生證明無染上新型冠狀病毒，縱橫遊決定取消3月出發的泰國旅行團及自由行，料影響10個旅行團、約250名旅客。東瀛遊亦取消3月的泰國旅行團。

（抗疫新階段）