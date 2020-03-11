意大利北海道返港者須檢疫 另包西法德部分地區 郭家麒：靠旅客申報難實行

周六起實施 3天「空窗期」

衛生署昨公布，周六零時零分起，任何人抵港前14日曾到意大利、法國布爾岡-法蘭琪-康堤及大東部地區、德國北萊茵-威斯特法倫州、日本北海道，以及西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區，會被安排入住檢疫中心接受檢疫。保安局同時向上述地區發出紅色外遊警示。換言之，在該批地區的港人或旅客，仍有3天「空窗期」可以返港。

特首林鄭月娥昨晨在行政會議前見記者，表示新型冠狀病毒擴散至歐洲不少國家，港府每日檢視國際形勢以作出相應措施。她稱按專家的意見，香港仍是採取圍堵策略，一方面要防止境外輸入，同時要減低境內傳播。根據衛生防護中心資料，意大利的確診個案有9000多宗，法國和德國也分別有逾千宗確診。意大利政府宣布實施全國「封城」策略至下月3日，禁止公眾集會、所有體育項目等，市民只可因工作、健康理由或緊急需要外出；日前法國和德國分別禁止及建議取消超過1000人的集會。

立法會議員郭家麒表示，目前公布來港者要檢疫的地區，大都沒有直航機來港，檢疫措施只靠旅客誠實申報，實際上難以執行。他估計，有關地區的遊客大都不會在這段時間來港，「有心來的人都講大話，坐火車去另一個地方上機都可以」。他認為新檢疫措施作用不大，「但好過沒有」，主要可遏止港人到當地旅行的意欲。

學者：難滴水不漏 只能盡做

中大公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠認為，疫情已出現全球大流行，瑞士、瑞典等地都正處疫情快速上升軌迹，港府採取措施也處於被動狀態。他說內地全面限制人流，確實有效控制疫情，但付出很大社會及經濟代價，而香港是國際城市，若全球疫情持續較長時間，本港社會需作出平衡，只能針對疫情爆發的地區採取源頭堵截措施，減少從疫區來港人數；但若部分原有疫區已控制疫情，即已連續28日沒有新增個案，則可考慮放寬措施。

黃子惠認為，即使擴大檢疫亦難做到滴水不漏，但只能「盡做」，亦透過在本地找出病人，彌補入境把關的「漏網之魚」。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，從疫區來港的外國旅客與本地人接觸較少，故傳播風險較低，相比之下，港人到疫區後再返港，傳播風險更高，故港人如非不要不應外遊，即使有公務要到外國處理，亦應盡量改為網上處理。

衛署：旅客須誠實申報

衛生署發言人表示，各口岸已在不同位置張貼清晰告示及不停廣播，告知抵港旅客相關的衛生檢疫安排。抵港旅客亦須就到訪過的國家或地區誠實申報，相關部門會協助分辨有以上旅遊史的入境者，並轉介衛生署跟進。

明報記者

（抗疫新階段）