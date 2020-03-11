湖北多家車企申復工獲批

騰訊網旗下「騰訊汽車」報道，目前已有多家位於湖北的整車及零部件企業復工申請獲通過，包括通用、神龍、東風乘用車等當地龍頭企業。東風乘用車一名內部人士確認了這消息，並表示具體開工時間待定。按照此前湖北省疫情防控指揮部通告，省內各類企業先按不早於3月10日復工。

湖北省是中國汽車製造中心之一，僅武漢一地就擁有數十家整車製造企業，上下游產業鏈企業超過百家。農曆新年至今，當地車企及零部件企業均處於停工停產狀態，復產時間一再推後，導致車企的終端銷量銳減。

中低風險區 持「綠碼」全省通行

報道指現階段武漢對於外地人員返崗審查仍極為嚴格。首先要省、市防疫指揮部對單位復工進行批復，然後企業給員工下發復工通知，還要求員工所在社區或單位開具接收證明，並填寫返漢申請表。當地人稱，復工還需憑「健康碼」開具健康證明。此前，湖北省首批用作境內返崗工作通行證明的健康碼，已從支付寶向有需要人士發放。

湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部昨日發布通告稱，為落實分區分級分類分時差異化防控策略，推進企業復工復產和人員安全有序流動，決定開展湖北健康碼發放工作。健康碼分為綠碼、黃碼和紅碼。中、低風險地區持綠碼人員，可全省通行。

襄陽為企業提供巴士 潛江交通復常

為促進復工，湖北襄陽市將為有需求的企業提供「定制巴士」服務。新華社昨報道，針對經批准可以復工的企業，襄陽市提供「點對點」巴士運輸服務方式。該市巴士集團已累計走訪市區236家企業，有34家企業已達成意向合作，正在逐個研究制訂更符合企業實際需求的方案。

另外，在距離武漢約170公里的湖北潛江市，自2月27日至昨日已有13日無新增病例。官方「今日潛江」微信公眾號消息，當地疫情防控指揮部昨日開會，決定將全面恢復生產生活秩序，解除市域內所有交通卡口，恢復所有公共交通。

（抗疫新階段）