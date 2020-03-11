京學者：顯疫情緩和 突出領導作用

接見軍隊 消息：染疫或有一定規模

習近平昨日在武漢市實地考察後表示，經過艱苦努力，湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果，但疫情防控任務依然艱巨繁重；在火神山醫院辦公樓外廣場，他昨接見了湖北省當地和軍隊、外地支援湖北醫護人員代表。北京消息人士對本報表示，軍隊的新冠肺炎感染情况不可忽視，具體感染情况可能有一定規模。

對於習近平的武漢之行，以及國家衛健委要求各地按要求精準防控，逐步推動復工復產復學，章立凡說這表明內地疫情已基本緩和。章立凡認為，內地當局利用「舉國體制」處理防疫工作，「把小事拖成大事，再發動全國力量來辦大事，以顯示制度的優越性」。他說，習近平早前聲稱他「親自指揮、親自部署」，今次「親自到現場」，以體現其親力親為，突出其領導作用。

章立凡也提到，習視察武漢這一行動本身對經濟有好處，A股經歷前日大跌後昨日已回升，而中共最擔憂的是經濟崩盤，若疫情打擊中國的世界工廠地位，在全球供應鏈的重要位置被其他國家取代，其執政合法性、即經濟發展就會減弱，因此當局急於復產復工。

明報記者

（抗疫新階段）