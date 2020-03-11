習考察武漢：防疫是治理力大考 到火神山爆疫社區 稱取得階段成果

明報記者

官方新華社通稿開篇即形容為「在抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻」，而前日內地僅有19宗新增確診個案，其中湖北17宗，全在武漢，另外北京和廣東各有1宗境外輸入病例。本報上周五（6日）曾引述北京消息人士，披露習近平將親身到武漢考察，而習近平昨天考察武漢時，陪同的高官還有中共中央政治局常委王滬寧、中央政治局委員丁薛祥和張又俠上將、率領中央指導組長駐武漢的副總理孫春蘭、湖北省委書記應勇、武漢市委書記王忠林等。

與患者視訊通話 廣場接見醫護

習近平先到收治重症患者的火神山醫院，這個10天建成的武漢版「小湯山」被官方用以宣傳「中國速度」。習在火神山指揮中心，透過遠程會診平台分別同正在病區的醫護和患者視訊通話，有網民批評他到武漢卻只「看望電視機」，事實上，後來習在醫院辦公樓外廣場接見了醫護代表。

住戶揮手 習抵前公安入單位看守

隨後習近平到東湖新城社區，該社區共有32名確診患者，但已半個多月沒有新增確診個案。央視《新聞聯播》畫面顯示，有住戶從露台和窗戶向習揮手、問好，還有人舞動小型國旗，習抬頭以拱手、揮手回應。

上周四（5日）孫春蘭到武漢青山區翠園社區的屋苑「開元公館」視察時，多名住戶在樓上大叫「假的，全部是假的」，抗議物業管理公司及基層幹部為應付領導「做騷」。網上流傳的照片和消息顯示，昨日習抵達東湖新城前，身穿全套防護裝備的公安進入各個單位，在露台和窗口看守，甚至要求住戶喊「熱烈歡迎」。

習：黨和人民感謝武漢人民

自我隔離久 宣泄要包容

孫春蘭落區遇抗議後，王忠林曾在會議上提出要在市民中開展「感恩教育」，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」，惹起爭議。事後應勇和王忠林分別讚揚武漢人民「識大體、顧大局」，被外界視為「補鑊」。習近平昨稱：「全黨全國各族人民都為你們而感動、而讚歎！黨和人民感謝武漢人民！」

習近平在考察後召開會議，聽取中央指導組、湖北省委和省政府關於防疫工作的匯報，他說，「湖北和武漢等疫情嚴重地方的群眾自我隔離了這麼長時間，有些情緒宣泄，要理解、寬容、包容」，要充分考慮群眾基本生活需求，密切監測市場供需和價格動態，保障米麵糧油、肉禽蛋奶等生活必需品供應。他同時強調要加強輿論引導，加強社會面管控，妥善處理疫情防控中可能出現的各類問題，維護社會大局穩定。

短期經濟陣痛 不損穩中向好

會上習稱，這次疫情短期內會給湖北經濟社會發展帶來陣痛，但不會影響經濟穩中向好、長期向好的基本面。要在加強防控的前提下，採取差異化策略，適時啟動分區分級、分類分時、有條件的復工復產。他承認今次防疫是對治理體系和治理能力的一次大考，既有經驗，也有教訓，但「敢於鬥爭、敢於勝利，是中國共產黨人鮮明的政治品格，也是我們的政治優勢」。

（抗疫新階段）

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