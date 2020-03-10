俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板

歐洲及美國股市開市後亦急跌，歐洲股市收市多大跌約8%，美國道指更曾暴瀉2000點，並觸發須停市15分鐘的熔斷機制。

期油插逾三成 海灣戰爭以來最勁

全球原油指標之一的紐約原油期貨昨在亞洲交易時段急插超過三成，見1991年1月波斯灣戰爭以來最大單日跌幅（見圖）。投資銀行高盛將第二、第三季度的油價預測下調至每桶30美元，該行稱，對比上一次發生在2014年11月的價格戰，今次石油市場情况更糟糕，原因是疫情拖累石油需求大幅下降。

恒指昨低開逾1000點，其後全日反覆向下，綜觀整個亞洲交易時段，澳洲股市表現最差，澳洲標普/ASX200指數大插7.33%；新加坡海峽時報指數及日經平均指數分別挫6.03%及5.07%（見表）。

歐股普遍跌8%

面對染疫人數急升、油價暴跌雙重打擊，歐洲股市哀鴻遍野，意大利富時MIB指數暴跌逾一成，德國DAX指數、英國富時指數同樣跌約8%，較近期高位跌逾20%，進入技術性熊市。

美股昨日起進入夏令時間，在本港時間晚上9時半開市。承接歐亞股市跌勢，美國三大指數之一的道指開市即急瀉2000點，標普500指數開市不足5分鐘亦挫7%，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，直至9時49分復市。復市後，道指、標指及納指跌幅輕微收窄至5%。

美國債搶手 10年孳息率跌穿0.5厘

俄羅斯股市昨假期休市，貨幣盧布兌美元大跌8%，俄國財政部昨公布考慮入市支持盧布匯價。昨晚歐洲開市期間，彭博引述消息指俄羅斯石油公司Rosneft計劃下月1日減產協議屆滿後增產，一度令油價再跌，至今早零時紐約期油跌幅收窄至16%，報每桶34.61美元。美國總統特朗普則在昨晚10時半在社交媒體發文稱，汽油價格下降對消費者是好事，但炮轟沙特阿拉伯與俄羅斯爭論石油價格及產量造成市場暴跌。

市場避險情緒升溫，美國國債成搶手貨，債價飈升，10年期國債孳息率首次跌穿0.5厘，最低見0.32厘，美國30年期國債孳息率亦曾跌穿1厘。黃金昨曾升破每盎司1700美元，觸及2012年底以來最高水平，其後回落至1670美元。

市場一度料美聯儲下周減息1厘

環球大冧市，市場預計美聯儲會增強減息力度以刺激經濟，芝加哥商品交易所（CME Group）的利率期貨數據一度顯示，交易員預期美聯儲在下周三（18日）有九成機會率減息1厘，一旦成真，意味聯邦基金利率區間將減至0至0.25厘，重回2008年金融海嘯後的零息時代。

由於美國頁岩油公司發行大量高息債券，債價大跌投資者擔心環球信貸風險增加，紐約聯邦儲備銀行在昨晚美股開市前宣布，提高本周隔夜及定期回購操作的規模；回購操作簡單來說就是，美聯儲向市場購買美國國債，藉此向銀行體系注入額外流動資金。紐約聯儲行將每日隔夜回購操作規模由1000億增加至1500億美元，另外今天和周四作為期14日的回購操作規模，由至少200億增至450億美元。

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