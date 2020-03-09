報警20次不果 市民：以後靠誰保護？

陳仔（化名）形容自己是「和理非」，偶爾才參與有關反修例的遊行，不過自言很「毒」的他卻不會錯過任何直播新聞，「就算唔去現場，都一定睇直播支持」。他憶述7．21當晚如常在家看新聞直播，看見大批白衣人手執藤條追打途人，他以為很快會有警察前來制止，「但睇咗（直播）10分鐘、15分鐘都未有警察嚟」，陳仔情急下致電999求助。

「唔係『嘟嘟』聲唔通，就係長響」

陳仔回想當晚由10時許開始撥打999求助，並說這是人生首次打999，打了至少20次，「唔係『嘟嘟』聲唔通，就係長響無人聽」，眼看手無寸鐵的途人被打至血流披面，救命之聲始起彼落，他焦急激動到「眼濕濕」。

今天回想當晚，他仍然相當氣憤，「嬲白衣人，都嬲警察做乜咁遲都唔嚟，以後仲靠邊個去保護市民？」

民主黨立法會議員林卓廷當晚在元朗西鐵站現場遇襲，他說現時傷勢已接近痊癒，但仍要按時做物理治療。他認為當晚公眾就襲擊事件致電999報案，毫無疑問是「緊急求救召喚」，警方必須盡快到場處理，「我哋畀人打到瞓低，流晒血，咁都唔叫緊急？」