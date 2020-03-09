李家超稱2.4萬報案「濫用」 警未答是否列「緊急」

為釐清7．21大量報案引發的疑問，本報記者上月27日以書面向警方提出多項查詢，包括當晚市民致電999中心的約2.4萬個召喚，是否已包含在8.4萬宗緊急求救召喚之內？若該2.4萬宗召喚未歸類為緊急求救召喚，則是否已納入召喚總數之內？還是列作「濫用」類別？期內濫用999的致電有多少宗？

警方以往均有定期公布999熱線接報數字，並藉此呼籲公眾應在緊急情况下才使用999熱線，切勿濫用。據警方數字，以往每年999熱線接獲的「滋擾性或錯誤撥出」電話平均有70多萬個。

對照審計署文件

「緊急求救」按來電數目計

另一關鍵問題，是警方對「緊急求救召喚」定義為何？7．21當晚2.4萬個電話是否屬此一類別而須適時回應？立法會議員涂謹申認為，該2.4萬個電話因為只涉及單一宗案件，警方可能當作一個召喚個案來計算。

不過，本報翻查審計署2018年10月發表的《香港警務處的行動裝備採購工作》審計報告，內有以下一段載述：「2017年，警務處接聽了105萬個999求助電話，其中86,435（8.2%）個屬緊急個案，需要警方協助」。上述數字與警方2018/19年度財政預算案的官方數字脗合，換言之，警方官方數字中的「緊急求救召喚數目」，是以接聽電話數目而非涉及案件數目計算。

公民黨立法會議員郭家麒表示，警方不回覆傳媒或議員提問，削弱公眾知情權，傳媒及大眾需要政府機構提供資料，才能全面理解事情。他又指出，警方往往對事情不作回應，但事後又會指稱公眾受人誤導，認為是不負責任的行為。