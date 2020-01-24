999赴援98%達標 警未答計7．21否 倘計當晚2.4萬報案 比率減20百分點

明報記者 梁銘姿

元朗7．21襲擊事發至今已逾7個月，不少市民事後接受傳媒訪問均稱當晚曾多次撥打999報案但不得要領。警察公共關係科警司劉肇邦事發兩日後透過facebook「解畫」，稱新界北999報案中心當晚至凌晨在3小時內共接超過2.4萬個求助電話，相比每日平均收到2500個是遠超負荷，望市民諒解。劉當時並無以「濫用」或「滋擾」等字句形容7．21當晚的999電話報案，表明警方會檢討有何改善之處，確保市民在緊急情况下可聯絡警方。

服務承諾9秒內接聽 15分鐘回應

最新一份財政預算案中，警方呈交的開支總目文件列出，2019年能於15分鐘內回應新界區緊急求救電話比率達97.9%。根據警隊服務承諾，警方力求在9秒內接聽每個999來電，並力求在既定時限內回應所有真正的緊急求助電話，其中港島及九龍區平均回應時間為9分鐘，新界區為15分鐘，回應時間的計算是由999控制台接報起計，直至警務人員到場為止。

警方數字顯示，去年1,038,229個999電話召喚總數中，84,276個屬緊急求救召喚。但7．21當晚的2.4萬個電話是否歸納為緊急求救召喚？若警方未能按服務承諾回應當晚的999電話求助，如何能達至新界區緊急求救電話回應比率97.9%？本報於上月27日下午向警方查詢如何定義「緊急求救召喚」、7．21晚上在元朗西鐵站發生的襲擊事件是否屬「緊急求救召喚」？以上問題警方於昨日截稿前未有回覆。

記者按官方數字計算，假設警方公布的數字不包括7．21報案數字，將2.4萬個電話加入全港緊急求救召喚總數後，警方達標比率為77.8%（見表）；若官方數字已包括7．21報案數字，則達標率更低至71.5%，兩個數字均遠低於警方公開的新界區達標比率97.9%。

本報曾要求警方提供「港島及九龍區」及「新界區」的召喚總數及緊急求救召喚數目，以掌握更全面數據分析和計算，同樣於截稿前未獲回覆，只能基於多項假設下分析。

鄺俊宇：無理由說不緊急

郭偉強：警數據應更透明

民主黨立法會議員鄺俊宇認為，該2.4萬個報案電話應列為「緊急求救召喚」，他解釋，雖然一直以來都未有資料明確定義何謂「緊急」，強調市民若感到正處於緊急狀態便可報警求助。他又說7．21當晚「連警方都不敢說情况不緊急」，明顯當時白衣人正無差別襲擊市民，市民生命正受威脅，「無任何理由可說服大家當晚是不緊急」，故警方計算達標率時，必須計及該2.4萬個電話以反映更準確情况。民主黨立法會議員尹兆堅認為，7．21當晚的情况大家有目共睹，市民不但打999求助不果，親身到警署報案亦遭「落閘」對待，現時警方卻稱有97.9%的回應緊急求救電話達標率，質疑警方誠信破產，「𠵱家係咪仲要講大話？仲要篤數？」

工聯會立法會議員郭偉強則稱，或許現時各方理解數字會出現分歧，有關該2.4萬個電話屬緊急召喚還是其他類別仍有待警方回應再討論，但他亦認為警方在提供數據上應提高透明度。

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