衛署「直接委聘」駿洋邨保安公司 議員憂私相授受 月薪28,600 民安隊員時薪低半感無奈

「安民警衛」董事之一 退休警高層

該合約顯示，安民以月薪28,600元聘請保安員，每天12小時一更，工作崗位為「駿洋邨疫區中心」；根據公司註冊資料，安民董事之一為退休警務處高級助理處長李林泉，公司由「國民警衞集團有限公司」全資擁有。就是否聘任安民及以何種方法聘任，衛生署昨回覆時表示，署方根據《物料供應及採購規例》直接委聘保安公司為駿洋邨檢疫中心提供保安服務，合約為期3個月，費用由衛生署支付。惟署方沒公開有關公司名稱。

若以每月工作26天、每天12小時計算，駿洋邨檢疫中心保安員的時薪約為91.7元，較民安隊高級隊員時薪45.8元高約1倍；有民安隊隊員向本報表示，該隊薪金一向偏低，對比外判保安更低，該隊員感到無奈。

康文署兩暫住中心招標批合約

對於衛生署以直接委聘而非公開招標形式聘任公司，民主黨立法會議員鄺俊宇說，政府過去亦直接委聘建築公司在竹篙灣建臨時檢疫單位，是次再被指判予警方前高層為董事的公司，「難免予人私相授受的感覺」。

本報昨亦向康文署查詢，署方表示該署負責保安服務的西貢及曹公潭戶外康樂中心，均以招標並向最低價公司批出合約。而麥理浩夫人度假村，因要短時間開放，故署方亦採用直接委聘、並於過程中參考6間公司報價，最後聘任最低價的公司。康文署稱，3個暫住設施的保安服務，均由3間不同公司負責。

（抗疫新階段）