醫局：公院查出入境紀錄 可用護照回鄉證出世紙

陳肇始：暫未需用指定診所

近期新型冠狀病毒輸入個案增多，早前公立醫院與入境處合作，醫護可以病人身分證，透過電腦系統翻查病人的出入境紀錄。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨表示，已擴大系統查詢範圍，除了香港身分證，以特區護照、回鄉證及出世紙，都可翻查到病人出入境紀錄，涵蓋到超過99%求診病人。

此外，陳肇始在商台節目《政經星期六》被問指定診所的最新進展，她說，原本擔心疫情大爆發，冀透過指定診所減輕急症室壓力，而近期當局已將「加強化驗室監察計劃」逐步擴展，至今收集到5000多個樣本，有4人確診，約佔0.6%，她認為計劃運作良好，且以香港目前個案數目，認為暫未有需要啟用指定診所。

現時政府向來自內地、伊朗等多個地區的入境者實施強制檢疫，陳肇始說，至昨日有17名正接受強制檢疫的人嘗試出境，當局已檢控兩人，7人正在考慮是否檢控，其餘正調查。

她又說，自2月底已留意到全球新增個案數目已超越內地，呼籲市民若曾前往有疫情爆發的地方，回港後14日內應戴口罩及不應外出。

（抗疫新階段）