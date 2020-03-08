公主號兩港人死 全船第7宗 湖北包機者首現確診 印度團群組增1患者

日本放送協會（NHK）及《讀賣新聞》昨晚報道，一名鑽石公主號確診乘客3月6日不治，是一名香港男子。翻查資料，前日不治的是船上第二宗港人死亡個案，亦是全船第7宗死亡個案。

保安局：另一人持英國護照

保安局回覆稱，入境處正按上述死者家人意願提供協助；另在早前一名離世的確診者則是持英國護照的香港居民，按其家人意願，由英國政府協助。該局補充，至3月6日仍在日本留醫的確診者共29人，有15名屬確診者密切接觸者的港人仍在檢疫，料本月9日完成。

本港個案則升至110宗，當中包括109宗確診及1宗疑似個案。昨新增的兩宗確診中，第109宗個案是日前乘包機從武漢來港的38歲女子，她居於深圳，1月中由香港乘高鐵到武漢，一直住在母親家中，未曾外出；上周四（5日）乘坐第4班包機返港，入住駿洋邨，一直沒病徵，昨驗出呼吸道樣本呈陽性。

張竹君：包機已做最盡防染措施

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，湖北包機返港者當中有確診個案是預計之內，近期發現很多無病徵個案，故體溫檢測及詢問病徵都不會找得到這些個案。她又說，包機回港過程做足防感染措施，「由武漢接回來，都已做了最盡的防止感染措施，連乘客都穿上保護衣，到檢疫營換衫冲涼，（途中）所有人都已坐得較疏落，這些都是一些防止他們交叉感染的措施，將乘客的風險減到最低」。

日前有469名滯留湖北的港人乘包機回港，醫管局已為返港者抽取431個樣本，除了確診個案，其餘呈陰性。張竹君說，港大稍後會為湖北返港者抽血化驗，看是否有抗體、在較早期染病，在檢疫第12日會為他們抽取深喉唾液樣本，檢測有否染病。

印度團七旬婦居瑞士花園

此外，昨新增的第110宗個案是一名73歲女子，她與丈夫早前與第105及107宗個案兩名病人同遊印度，但未有全程隨團，在2月4日才加入，2月19日提早返港，回港已逾14日。患者沒有病徵，她於3月6日到養和醫院檢測，結果呈弱陽性，之後轉送瑪麗醫院，檢測一度呈陰性，進一步檢測後確診，現被列為輸入個案的密切接觸者。

該名73歲女病人居於大坑瑞士花園1座，即與早前確診的馬主周巧兒住在同一屋苑，但周巧兒住在第4座。翻查資料，周巧兒在2月12日發病，2月24日入院，即最新確診的73歲患者從印度返港時，周巧兒已發病但未入院。

至於印度遊的其他團友，張竹君說，20人當中有12人在港，至昨日仍有一名在港的團友未聯絡。至於該團人在印度的行程，包括有否接觸過意大利人，她說團友想不起有否與外國人有明顯接觸。

明報記者

（抗疫新階段）