劏房檢疫出大門取外賣 鄰居報警警口頭警告 衛署被批疏於巡查

衛署：違檢疫令發逾220封警告信控2人

衛生署回應時證實，有關人士於3月5日晚沒遵守檢疫命令，被口頭警告，其受檢疫期已於6日凌晨完結；但無回應以劏房做檢疫單位是否合適。署方稱，至3月5日為止就有人違反檢疫令，共發出超過220封警告信，並在徵詢律政司法律意見後，對兩名涉嫌違反強制檢疫令的人提出檢控。警方回應稱，當晚接報指銅鑼灣加寧街有一名男子在接受自我隔離期間離開住所；警員接報到場，該男子已自行返回單位，遂向他發出口頭警告，並通知衛生署。

鄰居質疑Airbnb出租 內地來港學生：朋友家

羅小姐（化名）與男友居於加寧街一大廈3C室內一個劏房，3C共有7個分間單位。羅小姐從大廈通告得知大廈內有人強制檢疫，通告上被人用筆寫上「3C」字眼，驚覺自己亦身處檢疫單位內。她和男友住在1號房分間單位，並發現該接受檢疫的內地男子多次步出其尾房單位，經過走廊及其他6個房，走到3C大門取外賣，曾在走廊咳嗽。羅又說，在Airbnb網站發現該尾房正出租，懷疑該內地男子透過Airbnb租用該單位作檢疫。「我們和他共用走廊及門柄，劏房完全是密室空間，擔心會像北角佛堂，病毒經物品傳播，完全防不勝防。」

該名居於尾房的男子接受本報查詢時表示，自己來自山西，在港讀大學，上月21日來港，住在朋友家中（指該尾房）。他向本報表示自己從未外出，亦無人來探訪。被問其單位是否經Airbnb租用，他反問：「怎麼啦？」並重申是朋友的家。

衛署未知屬劏房 無申報房號

警：不算虛報地址

羅小姐上周四（5日）晚致電衛生署查詢，對方不知有關單位為劏房，並稱該內地漢只申報3C為檢疫單位，沒申報房號，懷疑他「虛報地址」，建議羅小姐報警，並說會通報高層。由於該男子將於凌晨12時完成14日檢疫，羅當晚即報警。警員到場向該男子了解時，本報記者亦在場。男子向警方承認有時會步出分間房，到大門取食物，強調每次均戴口罩；又認為事件屬「誤會」，願就事件帶來不便致歉。警方調查後認為事件不算「虛報地址」，並警告該男子，過程中衛生署沒派人到場。

郭家麒憂增社區感染風險

立法會議員郭家麒說，劏房或Airbnb並非強制檢疫合適地方，容易增加其他住客感染風險。他認為衛生署疏於巡查，有人在口岸入境申報住址時，未有檢查有關地址是否合適，或是否有人虛報地址，造成檢疫制度一大漏洞，增加社區感染風險，「是一個『靠害』制度」。他促請衛生署公開抽查檢疫地方的百分比。本報向衛生署查詢，但署方沒提供數字。

郭又稱，事件中內地男子未有申報自己房號屬「誤導」，但警方「無跟進、無執法」，亦無轉介民政總署調查Airbnb問題。就該單位懷疑在Airbnb出租，民政事務總署回應稱，據牌照處紀錄，有關地點並沒獲簽發有效旅館牌照，會就該地點懷疑有人經營無牌旅館作調查。

明報記者 陳冬綾

（抗疫新階段）