檢測擴私醫 醫生稱收樣本麻煩 倡由病人交指定收集點

政府仍在跟進化驗所是否肯參與

食衛局長陳肇始昨在商台《政經星期六》稱，約四成患者確診前曾看私家醫生，部分人「兜兜轉轉」才確診，盼縮短發病到確診時間，故將計劃擴至私家醫生。

衛生防護中心前日向私醫發信表示，如發現發燒或呼吸道感染症狀病人，尤其曾於發病前14日外遊，可收集呼吸道樣本，並於同日透過認可實驗室將樣本送交公共衛生化驗服務處，免費做檢測；若樣本隔天才交需放雪櫃。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，現跟進有關化驗所是否肯參與。至於早前定點監測私家醫生的深喉唾液化驗，她說當時反應不好，因醫生憂標籤效應，現一視同仁，所有醫生如需化驗可當平常化驗。

香港西醫工會會長楊超發昨稱，有意參加計劃助提早識別患者，但收不到樣本瓶，亦不知參加方法或認可實驗室名單，「想參加都不知道怎參加」。他又說私醫難購新雪櫃專門放置病人樣本，應設中央收集處，讓病人家屬將樣本瓶直接交衛生署，省卻物流問題。

醫學會副會長鄭志文說，要化驗室每日多次到診所收集樣本涉很多麻煩細節，認同應由病人直接交樣本予署方。本報向多間私院查詢，明德醫院回覆無打算參與上述計劃；香港和荃灣港安醫院稱接獲衛生防護中心初步接觸，本周商討。養和醫院回覆，會積極配合政府，該院已有新病毒測試，亦檢驗過兩宗疑似個案。

（抗疫新階段）