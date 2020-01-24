私醫拒診發燒咳 病人組織：或違守則 醫生：缺裝備量力而為 不想SARS殉職再現

明報記者 陳柔雅、朱韻斐、高卓怡、黃心悅

12名曾治確診者私醫 4拒診

多籲往政府診所急症室

根據衛生防護中心資料，本港逾100名患者曾於確診前分別向逾40名私家醫生求診，本報記者上周以病人身分用電話向當中12名醫生的診所查詢，表示正發燒、咳嗽及流鼻水，查問能否求醫，當中4間拒診。

屯門嘉喜利大廈的黃小山醫生診所的職員說，若發燒應到急症室。深水埗元州街杜偉雄醫生診所職員先說：「要嚟到先知，睇吓幾度燒」，但她向醫生查詢後說「唔會睇」，沒解釋原因。太古城的高志輝醫生診所職員先查問記者情况，記者稱體溫為37.6℃，發燒及咳兩日，職員稱若體溫高於100℉（約37.8℃）不會接收，又指記者已發燒兩天，建議往急症室。中環卡佛大廈楊毅敏醫生診所職員說未曾到該診所求醫且發燒，「去政府睇會好些」。

另一醫生稱可電話問診

小西灣藍灣半島的唐乙恒醫生醫務所則張貼告示，指新冠狀病毒肺炎日益嚴重，如有發燒、咳嗽等病徵，請到普通科門診或急症室。診所職員亦告訴記者上述安排，但稱醫生可電話問診。

本報其後以記者身分查詢，黃小山診所職員稱發燒者一律建議去急症室，診所不會看診。杜偉雄診所職員說，醫生建議發燒38℃或以上及有肺炎徵狀者往急症室；即使低燒，如去過爆疫地點或外遊都不會看診。高志輝診所職員重申醫生建議發燒逾100℉去醫院做測試。楊毅敏診所職員亦重申如首度求診兼發燒，要去政府診所。唐乙恒診所職員說，發燒者及咳嗽一律建議去急症室。

14天內曾赴爆疫地 有私院拒收

另明德醫院回覆稱，曾到中國大陸、韓國、意大利指定地區或伊朗，建議14天後才到該院或診所。香港和荃灣港安醫院均說會遵守衛生防護中心指引為病人治療。荃灣港安網頁提到，請病人確保14日內沒到過新冠病毒「活躍社區傳播」的地區，並沒密切接觸確診者。香港港安網頁亦指以上兩類人不能在該院住院。養和醫院回覆則稱沒對發燒病人拒診。

專業守則列「患傳染病有權得到護理」

林志釉：如有投訴料醫委將跟進

據醫務委員會《香港註冊醫生專業守則》，「嚴重的傳染病」章節列明，「所有病人，包括患有嚴重傳染病的病人，均有權得到及時及適當的護理」。病人政策連線主席、醫委會業外委員林志釉認為，病人獲治療的權利不應因患傳染病而有「偏差」，如醫生拒治傳染病病人，有可能違反上述守則；如有病人投訴，相信醫委會會跟進。對於拒診發燒病人等情况，林志釉稱「不恰當」，「為何要將這壓力全放在公立醫院？」

蔡堅：有合理解釋不違守則

不過，醫委會醫生委員蔡堅說，醫生需按自己能力決定能為什麼病人診治，如醫生能提出合理原因解釋為何不能為特定的人診症，例如沒足夠保護裝備，並不違反專業守則，不希望SARS時醫生因保護不足殉職情况再現。

香港西醫工會會長楊超發說，全球防護裝備供應緊張，私醫未必有足夠裝備接收高風險病人，加上年長者染疫死亡率高，部分年長的私家醫生很擔心。他表示，若要所有私家醫生都接收所有病人，相信有醫生寧願關門不做生意。

（抗疫新階段）

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