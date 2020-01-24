DSE生領准考證 學校送禮物包打氣

學生焦慮 老師學紮毛巾公仔相贈

該份打氣禮物包內除了考評局給考生的應試口罩，亦有校方送出的酒精搓手液、文具、維他命片、涼茶券等，老師亦在網上學習用橡筋及絲帶將毛巾紮成像畢業禮常見的熊公仔，一同送給離校在即的中六生。校長李建文笑稱，這份禮物包猶如武俠小說中的「錦囊」，陪伴學生赴考，讓他們安心，而學生遇難題時亦可打開「錦囊」尋求幫忙。購買小禮物的支出由校友承擔，校方希望藉此令學生感到各方支持。

停課期間老師每日聯絡學生問候

文憑試考生備試進入衝刺階段，該校中六班主任甄嘉俊說，停課期間每日與學生以電話或WhatsApp聯絡，他較少問及溫習情况，主要關心學生情緒需要。他說一名學生冀升讀本地學士課程，自停課以來校方每周上載功課，該學生悉數完成之餘，更要求甄嘉俊額外多發習作以助溫習，亦透露自己因文憑試而緊張。

甄嘉俊說，停課令學生覺得孤單，加上文憑試臨近，學生或因而感焦慮。他除了多發功課給該學生之外，亦嘗試開解他，讓對方明白即使不在學校見面，老師亦會陪伴他們。

馬會捐4200萬資助跨境生網上學習

另外，馬會捐出4200萬元向10萬名基層中小學生提供兩個月免費流動數據，以便他們停課期間網上學習。馬會亦捐助「陳校長免費補習天地」，向3萬名在內地居住的跨境學生提供在家自學的教育影片。

（抗疫新階段）