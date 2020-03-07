世衛曾指新冠確診者3.4%死亡 港大推算發病死亡率1.4％

整體低過SARS 長者高兩三倍

根據世衛資料，截至歐洲中部時間3月6日上午6時（本港時間昨午1時），全球有97,993宗確診，當中3381人死亡，以此計算粗死亡率約3.4%。身兼港大公共衛生學院公共衛生醫學講座教授的梁卓偉，以及港大公共衛生學院流行病和生物統計學分部教授胡子祺的團隊，以武漢1月初之前的患者數據，以及世界各地的患者數據，推算全球發病死亡率約為1.4%；當中長者風險較高，70至79歲患者的發病死亡率約4%，80歲或以上約為6%。梁卓偉說，此次疫情發病死亡率低過SARS和1918年西班牙流感大流行，但高過2009年豬流感，而1.4%發病死亡率已不算低，不容忽視。他又說，長者屬高危群組，應特別照顧。

梁卓偉：涵蓋發病未確診者 較世衛準確

至於世衛數據計算出粗死亡率為3.4%，梁卓偉解釋，粗死亡率是計算當下已確診者中死亡個案所佔比例，但部分人發病後未被確診，部分確診者數周後或會死亡，這些因素未反映在粗死亡率內，故該數字不準確；而發病死亡率即有病徵的患者中，死亡人數所佔比例，當中包括有病徵但沒被確診者，但不包括沒病徵的隱形患者。

梁又稱，除了粗死亡率和發病死亡率，計算死亡率方法還有入院死亡率及感染死亡率，前者是入院患者當中死亡人數所佔比例，後者是感染者中死亡人數所佔比例。他說，由於有病徵的患者數目或只是感染病毒人數的冰山一角，感染死亡率仍是未知之數，但暫時看不到證據顯示沒病徵的隱形患者數目超過有病徵者數目。

本港至昨午累計有107宗個案，當中2人死亡，梁卓偉認同本港仍有已出現病徵但未被確診的個案。

他說，檢測病人樣本愈多愈好，現時本港實驗室仍有空間可增加檢測。

食衛局：聯絡私醫蒐集病人樣本

食物及衛生局副局長徐德義稱，在本港首105宗確診中，有36%來自「加強化驗室監察計劃」。他說過去一段日子不停增加檢測，現正聯絡私家醫生網絡，探討讓私家醫生參加化驗室監測計劃，收集病人樣本作檢測，冀找到社區內早期或病徵輕微的患者。

明報記者

（抗疫新階段）