入新肺炎「特別隊」 護士獲解任陪審員

法官金貝理昨向涉案餘下6名陪審員表示，該名女護士加入了特別隊伍（special team），需要照顧新冠肺炎病人，形容該女護士非常勇敢，但在顧及公共健康安全理由下，決定解除她的陪審員職務，亦毋須她昨日到庭。法官又稱，法例規定餘下6名陪審員亦能繼續審訊達成有效裁決，案件安排於下周二續審。

陪審間距拉闊 證人台加圍板

法官又因疫情作特別安排，包括拉闊陪審員座位距離、在證人台加上透明圍板等，以及調整本案審訊時間，將改為早上10時至12時及下午1時半至4時半。

至於本案被告是報稱兼職紋身師的胡志奇，被指牽涉一宗機場販毒案。控罪稱，他於2013年10月23日在香港與鄭新發、楊家匯及其他身分不詳的人，非法販運1558.36克冰毒。該批冰毒巿值約107萬元。

法庭登記處分階段重開

另外，司法機構宣布計劃於3月22日法庭程序一般延期結束時，恢復法庭聆訊，但須視乎屆時公共衛生情况是否許可。法庭登記處將於下周起分階段重開，第一階段將於3月9日重開終審法院登記處、高等法院登記處、遺產承辦處及競爭事務審裁處登記處。不過查閱案件檔案、原訴文件等事務在3月23日前仍繼續暫停。

而法院及審訊處進行的所有聆訊一般將繼續延期，其間法庭仍會繼續處理緊急和必要的聆訊或事宜。

【案件編號：HCCC151/19】

（抗疫新階段）