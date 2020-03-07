公院未能查外國護照 醫協促更新系統

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨稱，醫管局的電子系統可利用病人身分證號碼，查看他過往28天有無外遊。但她說醫院收病人入院時，不會有病人其他護照的資料，故較難以此方法查他有無出入境。

倘醫局要求擴展 入境處技術可行

入境處回覆指出，因應醫管局要求，為協助前線醫護人員為公立醫院急症室及門診的到診者進行監察準則風險評估，入境處為醫管局建立臨時電腦查詢服務，醫管局有需要時可經系統查詢到診者近期的出入境紀錄。

據悉，現時醫管局系統可查閱由香港政府發出的證件，除身分證外，亦包括特區護照、回港證；若醫管局要求擴大系統的查閱範圍，涵蓋外國的旅遊證件，入境處在技術上亦可做到。

醫協：外籍者或慌張 未能清晰交代

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，外籍人士在港求診時可能會感到慌張，或因言語不通未能即時清晰交代旅遊史。她認為，若醫管局更新電子系統，前線員工可利用病人的外國旅遊證件資料，即時查閱旅遊史，這將便利員工工作。

醫管局發言人昨晚回覆，公院有為病人做監察準則風險評估，當中包括詢問外遊紀錄，而透過電腦系統檢視入境紀錄為輔助，同事仍需與病人確認外遊紀錄。

（抗疫新階段）