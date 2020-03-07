口罩生產資助接45申請 2/3未符合要求

計劃要求每條生產線須每月最少生產50萬個口罩，每月生產的首200萬個口罩須全數售予政府，為期一年，其餘只可在本地銷售。政府包銷口罩的價格則按生產成本分為5級計算，每個口罩的收購價由1.1元至2.4元不等，生產成本愈低補貼愈多。

九巴自產口罩 優先供員工

另外，九巴和龍運母公司載通國際昨日宣布，在香港自設口罩生產線，選址九巴屯門車廠，佔地約1000平方呎，設一條生產線，最快下個月投產，會優先提供予1萬名前線車長。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，公司已委託專業團隊安裝無塵車間，生產的3層外科口罩會符合美國材料與試驗協會第一級標準，並印有九巴英文「KMB」標誌。產量方面，林子豪說，因未能確認原材料供應穩定，故無具體數字；而改裝場地及運作資金均由載通出資，金額不便透露，但不會申請防疫基金資助。

政府向九巴及龍運借出CSI口罩，林子豪未回應具體數量，僅稱屬公司有能力「還清」範圍，而廠房生產的口罩會先供予員工使用。隨着公務員陸續復工，林子豪透露公司今周客量稍有回復，但也較正常下跌約三成，但仍難言削減的班次何時回復正常。

（抗疫新階段）