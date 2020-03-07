聯合前主管函醫局 批「秋後算帳」罷工

陳志偉轟醫局未體察肇因 打擊士氣

陳志偉前日（5日）向彭飛舟發出標題為「Big Envelope」的信。他指出，前線醫護擔心新冠肺炎疫情和保護衣物不足，他說這些憂慮都是確切的，而員工選擇罷工與否，要經歷沉重的道德考量，但仍有以萬計的醫護參與。日前醫管局向參與罷工的員工發信，稱他們有違人力資源條款，陳志偉認為，醫管局未有體察員工罷工背後的原因，僅以條款向員工施壓，有如政府以強硬手段消滅異見者聲音，醫管局此舉實為秋後算帳。

醫協：他的話代表前線心聲

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，陳醫生德高望重，感激他願意發聲，又稱他所說的話代表所有前線員工的心聲。她希望醫管局高層可聽到員工意見。

局方：合情合理方式依法跟進

醫管局發言人回覆稱，醫管局發信告知曾缺勤的員工，人力資源部將會稍後與有關員工核實其缺勤的情况，了解原因，醫管局會以合情合理合法的方式，按法例和醫管局人力資源條款跟進。醫管局稱會與同事保持溝通。

（抗疫新階段）