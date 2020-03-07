「豁免隔離」收緊 中港司機堵關抗議 駕貨車入境始免檢疫 業界憂影響日用品供應

原准步行乘私家車入境 徐德義：難辨身分

食物及衛生局副局長徐德義於例行記者會承認，當局於強制檢疫隔離實施初期，曾彈性容許個別情况的跨境司機經私家車客運通道及入境大堂入境並獲豁免強制隔離，但實行過程中難以辨認司機身分，遂於前日中午收緊政策，限制所有貨運司機必須經貨運通道入境才獲豁免。會上徐德義未有提及如何處理現時有司機堵塞口岸道的情况。

逾百司機拒入境 20人通宵塞深圳灣

事發於前日中午，大批跨境貨車司機經由深圳灣口岸入境香港，其間收到信息稱當局收緊豁免範圍，只限經貨車通道入境的貨車司機豁免強制隔離，從其他途徑包括入境大堂及私家車通道入境的貨車司機將不獲豁免。當時有過百司機駕公司私家車經私家車通道及乘中港巴士經入境大堂入境，得悉新政策後即拒絕入境，部分人返回內地離去，20多名司機則通宵滯留在深圳灣口岸，並以私家車堵塞其中3條入境車道，與當局僵持至昨晚仍未散去。

業界：害群之馬網上招客 製假證助免隔離

有運輸業界人士指出，業內不少跨境貨車司機長居內地，平日步行經入境大堂或駕駛公司私家車經客運通道入境香港，取公司貨車後再駛回內地取貨返港；部分如運菜司機更會分多次從香港駕駛數輛貨車到內地大批取貨，其間會步行過關，部分車再交內地司機駕駛。政府上月實施強制隔離政策時，容許上述司機提交「醫學監測通知書」及物流公司的工作證明換取豁免，14天內亦毋須重新提交申請。不過，他說業界中有害群之馬，利用上述彈性措施於網上招客，聲稱可協助有意入境者偽造工作證明，讓他們一同乘私家車入境避過強制隔離，每次索價2500至3000元。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，現時業界有逾萬跨境貨車司機，估計約一成人受收緊政策影響，加上內地工廠陸續復工，估計對供港食品及日用品有一定影響。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手對當局欲堵截漏洞表示理解，稱收緊後的政策僅對需由內地返港取車的司機及「白牌車」有影響，司機與貨車「齊上齊落」的物流方式則不受影響，認為業界應考慮選用「齊上齊落」式配合防疫政策。

郭家麒：理解堵漏 一刀切欠溝通

立法會議員郭家麒表示，理解食衛局收緊豁免範圍堵塞漏洞的做法，但認為當局一刀切，與業界缺乏溝通。他說入境處及海關均可輕易根據出入境和通關紀錄追蹤相關「司機」有否取貨車開工，若發現有人只入不出，則可以「虛假聲明」追究。他認為事件反映政府跨部門防疫工作失效，由食衛局單打獨鬥，運房局及保安局未有適當配合。

明報記者

（抗疫新階段）