日：隔離令無法律約束力 旅界：分別不大 BNO亦停免簽證

加藤昨日在內閣會議後表示，從中韓入境的日本人應於家中自我隔離，訪日外國人則應留在已預約的酒店。入境者從機場前往住宿時，應使用私家車或出租車輛，避免乘搭公共交通工具，現階段住宿費及交通費由入境者自行承擔，但當局正考慮按需要提供支援。

另外，日本當局仍在探討會否在隔離期間確認入境者的身體狀况，以及一旦出現病徵的應對措施等。國土交通相赤羽一嘉稱，從中韓出發的航班下周一起只能降落成田機場及關西國際機場，預料每周有530班原來往其他機場的航班受影響。

姚思榮：外遊生意跌九成

日本國駐香港總領事館昨晚於facebook發文，提到對中國（包括港澳）和韓國發表了一系列新措施，將於本月9日零時生效，有效期至3月31日，英國國民（海外）護照（BNO）亦屬暫停免簽證待遇對象，若港人真有必要前往日本，可繼續申請簽證，但簽證申請時間會比平時長。

立法會議員姚思榮稱，因疫情肆虐，港人難到內地、台灣、韓國旅遊，出境遊生意額大跌九成，現時日本亦有相關簽證及隔離措施，14日自我隔離照理亦有約束力，未知一旦違反了有何罰則，因此不少港人短期內已不敢前往日本。他說本港旅遊業陷入「冰封」狀况，港人外遊意欲進一步下挫，新加坡、馬來西來、泰國等成為少數僅餘的選項。

（抗疫新階段）