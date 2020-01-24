日：隔離令無法律約束力 旅界：分別不大 BNO亦停免簽證

【明報專訊】新冠病毒疫情持續，日本周四宣布由下周一（9日）至本月底，從中國（包括港澳）及韓國入境者須隔離14日。日本厚生勞動相加藤勝信昨補充，這並非依據當地《檢疫法》執行的措施，「只是一項要求」，故不具法律約束力。本港立法會旅遊界議員姚思榮稱，有無法律約束力的14日自我隔離，對香港旅客分別不大；又稱現時港人出外旅遊意欲已大減，「大家都想睇定啲」。
加藤昨日在內閣會議後表示，從中韓入境的日本人應於家中自我隔離，訪日外國人則應留在已預約的酒店。入境者從機場前往住宿時，應使用私家車或出租車輛，避免乘搭公共交通工具，現階段住宿費及交通費由入境者自行承擔，但當局正考慮按需要提供支援。
另外，日本當局仍在探討會否在隔離期間確認入境者的身體狀况，以及一旦出現病徵的應對措施等。國土交通相赤羽一嘉稱，從中韓出發的航班下周一起只能降落成田機場及關西國際機場，預料每周有530班原來往其他機場的航班受影響。
姚思榮：外遊生意跌九成
日本國駐香港總領事館昨晚於facebook發文，提到對中國（包括港澳）和韓國發表了一系列新措施，將於本月9日零時生效，有效期至3月31日，英國國民（海外）護照（BNO）亦屬暫停免簽證待遇對象，若港人真有必要前往日本，可繼續申請簽證，但簽證申請時間會比平時長。
立法會議員姚思榮稱，因疫情肆虐，港人難到內地、台灣、韓國旅遊，出境遊生意額大跌九成，現時日本亦有相關簽證及隔離措施，14日自我隔離照理亦有約束力，未知一旦違反了有何罰則，因此不少港人短期內已不敢前往日本。他說本港旅遊業陷入「冰封」狀况，港人外遊意欲進一步下挫，新加坡、馬來西來、泰國等成為少數僅餘的選項。