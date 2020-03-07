泰檢疫信息亂 旅議會：70團照去 當局澄清非強制隔離 「建議」留室內每日報健康

昨晨國泰港龍航空職員於本港機場櫃位前向旅客講解，稱凌晨3時許收到通知，乘客由本港飛抵泰國要隔離14天，國泰決定豁免昨日至下月底前往泰國航班的重新訂位、改航點及退票手續費，有乘客即時取消行程，但亦有人繼續登機。身在泰國的專欄作家胡慧沖昨晨特意前往曼谷國際機場接機，剛抵埗的港人稱落機後需探熱及遞交健康申報表，但沒人提及需要隔離檢疫。

不遵守「建議」會有行動

然而，本港接收到的泰國方面信息混亂，昨晨一度傳出當地政府已刊憲強制隔離受疫情嚴重影響國家或地區的旅客。香港駐曼谷經濟貿易辦事處發言人昨晚稱，留意到泰國衛生當局昨午在記者會中，「建議」來自受疫情影響地區的人抵達泰國後自行「家居隔離」，逗留在居所內，並每日向當局匯報身體狀况，若有人不遵守這些「建議」，當局可根據相關法例條文採取行動。泰國媒體Bangkok Post昨晚報道，泰國衛生部官員稱，若不按建議自我隔離，將被派至隔離中心。泰國旅遊局昨晚發新聞稿，建議有關旅客延遲訪泰。

港客撤行程損失1500元「當唔好彩」

原定昨午4時許乘HK Express航班往泰國清邁的鍾小姐稱，為免得泰國隨後突勒令港人隔離，決定取消行程，住宿獲全額退款，損失約1500元機票費用「就當唔好彩」。她批評泰國政策混亂，令人無所適從，導致旅行社及航空公司未能退款。

香港駐曼谷經濟貿易辦事處發言人回應稱，泰國政府過去數日不斷新增和加強措施控制疫情，建議有意前往泰國的人應密切留意當地政府最新資訊。港府發言人稱尚未正式接獲泰國駐港領事館對進入泰國旅客採取的防疫措施。

港人古先生昨傍晚登機前往曼谷，他說周三起接收不同泰國資訊，心情「很折騰」，更因此取消已預訂的酒店，幸而看到香港駐曼谷經貿辦澄清後，仍有時間收拾行李前往機場，但抵泰後需重新訂酒店。

旅議會：泰國不會隔離國際旅客

旅遊業議會總幹事陳張樂怡稱，由昨天起至本月底有至少70個香港旅行團、約1400名旅客會如期前往泰國。她指昨午獲泰國旅遊局香港辦事處通知，泰國當局不會檢疫隔離國際旅客，混亂源於泰國不同部門似乎發放不同資訊。

HK Express稱3條泰國航線維持正常服務；國泰無回應是何時接獲泰國通知港人入境需隔離。

明報記者

（抗疫新階段）