袁國勇：除夕知內地爆嚴重疫情 通報陳肇始

受訪三稱平安夜知 後更正除夕

袁國勇在訪問中表示，「我在12月24號知道內地可能正在發生一個類似SARS的疫情」，並於同日通知陳肇始。他說當時與內地學者交流，「已經知道有一些事情正在發生，並已通知說我們要作準備」。另外，他稱港大深圳醫院在1月10日錄得首宗病例，該病人兩日後確診感染，當時亦有通報給陳肇始和衛生署。不過，袁國勇昨晚通知傳媒，表示在訪問中說錯，他是12月31日除夕知道內地疫情，而非24日平安夜。

指全球大爆發 各國應學中國防疫

袁國勇亦在訪問中說，當50多個國家都出現疫情，已是全球大爆發。他認為每個國家都應像中國一樣做足防疫，才能使疫情緩解，否則這波疫情隨時比2003年的SARS更嚴重。他認為，現時意大利、韓國等地，甚至將來美國都可能「反輸入」病例到中國，故疫情防控不可放鬆，亦要考慮邊境管制，從疫區來的人須隔離14日，否則前功盡廢。

他亦指出，若氣溫超過25度，甚至30度時，新型冠狀病毒的生存能力會大大減弱，加上人體免疫系統的作用，危害會減小，屆時抗疫措施才可逐步降級。他強調，若突然叫停現時所有防控措施如戴口罩、保持手部衛生、增加社交距離等，香港可能很快會變成韓國大邱或武漢。

（抗疫新階段）