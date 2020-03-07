無病徵滯鄂孕婦產檢 醫護自備N95不准戴

威院發言人表示，該批孕婦離開檢疫中心前先檢查體溫，無發燒或呼吸道感染徵狀才產檢；往醫院期間戴口罩，抵達後院方再做風險評估，如有人發燒或有呼吸道感染徵狀，會安排到急症室接受病毒檢測及隔離治療。該院稱參與的工作人員嚴格執行感染控制措施，穿戴合適個人保護裝備。

憂孕婦稍後驗出陽性：自救都唔畀？

有醫護人員透露，昨午到威院婦產科日間病房協助該8名孕婦產檢的醫護，獲提供外科口罩、眼罩及保護衣，有醫護自備N95，惟部門主管不准許戴，並形容相關孕婦僅「普通人」。該醫護說同事戴N95是恐防感染風險，擔憂孕婦稍後或被驗出對病毒呈陽性，醫護有染病風險，「到時已走勻咁多個病房，好危險」，「自救都唔畀？」

醫局：N95存量緊張 戴外科罩已夠

庾慧玲證實有8名懷孕25周以上孕婦被送往威院產檢，對病毒呈陰性，無病徵。對於有醫護不獲准戴N95，她說負責醫護因不會做高風險程序，戴外科口罩已足夠，N95存量緊張，冀集中將裝備留予高風險程序。

當局已為400名從湖北返港的人抽取樣本，其中217人對病毒呈陰性，包括13名孕婦。

庾慧玲說醫管局目前有2400萬個外科口罩，較上周增加500萬個；有110萬個N95，與上周一樣；有260萬件保護衣，較上周少20萬件；有110萬個面罩，較上周多30萬件；外科口罩、保護衣和面罩儲存量預期能用稍多於一個月，N95存量則較緊張。

此外，目前3個檢疫中心正在使用，包括鯉魚門度假村、翠雅山房和駿洋邨，共1250個單位，至昨早使用565個單位，佔用率為45%。

（抗疫新階段）