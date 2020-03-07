輸入個案連增 擴抵港健康申報 林正財：倘全球大流行 須思考圍堵策略

遊印群組4確診 未同行丈夫亦中招

本港至昨日有108宗新型冠狀病毒個案，包括一宗疑似個案。昨新增的3宗本港確診中，兩宗涉前日確診、曾遊印度大半個月的69歲女子，包括其沒去印度的69歲丈夫，他本身有長期病，沒外遊史，亦沒病徵，但化驗結果呈陽性，同住家傭正接受檢疫。

與69歲女子同遊印度的20人中，12人仍在港，其中一名84歲、港大退休男職員昨確診，他住在港島美景徑美景臺，回港後大部分時間留在家，曾駕車送妻求醫，並於周三獨自到長洲數小時，上月28日出現咳帶痰，翌日到港大醫療保健處求醫。其餘7名同行者現於加拿大、1人在英國，當中一人在加拿大初步確診。

曾到美墨英法 印籍商人染疫

另外，一名56歲、患長期病的印度籍香港商人昨確診，他周三晚起發燒、頭痛和肌肉痛，翌日到嘉諾撒醫院轉送律敦治醫院。他於上月2至20日到美國及墨西哥，並於上月25日至本月3日到倫敦及巴黎。他居於西半山寶珊道寶城大廈A座，上月19至25日在尖沙嘴新東海商業中心上班，曾與客戶用膳。其妻本月2日發燒，但對測試呈陰性，兩名女兒、兩名家傭及一名司機沒病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，將追蹤他在港的接觸者，由於他潛伏期間大部分時間不在港，較大可能是輸入個案。她說若潛伏期在外地日子佔一半，會列為可能本地個案；該中心昨晚公布將該個案列為可能本地個案。

許樹昌：如當地疫情飈 應提升旅警

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「有香港人去印度旅行受感染，反映當地可能已經有很多人患病」，如未來有更多國家發現有人遊印度後確診，香港應考慮對印度提升旅遊警示級別。他續說，當局要密切留意其他歐洲國家疫情，如明顯急升都應提升旅遊警示。

行會成員林正財表示，以往零星國家或地區大爆發，仍可靠入境限制阻截輸入個案，但隨着多國爆疫或有零星個案，「去到最艱難的時候」，對本港是第二波危機。他說不排除再對其他國家設入境限制，政府正密切監測德國、印度等，會考慮當地確診宗數、上升速度、防疫能力、兩地人流等；同時要在口岸做好防疫措施。他認為一旦全球大流行，「封晒所有國家亦不現實」，屆時本港要思考是否仍用圍堵策略。

林：政府密切監察德國印度

衛生署昨晚公布，明日（8日）起將機場的入境健康申報措施，由內地抵港航班，擴至所有抵港航班的入境旅客均須填寫及提交健康申報表，並可選擇「電子健康申報表」。

所有抵港航班入境客均須填表

衛生防護中心昨晚公布，下周一（9日）起，所有私家醫院和私家醫生如發現發燒或呼吸道感染症狀的病人，尤其曾於發病前14日外遊者，可向他們收集呼吸道樣本，送交公共衛生化驗服務處檢測病毒，若病人結果呈陽性，會安排病人入公立醫院。

明報記者

（抗疫新階段）

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