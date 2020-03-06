飲食界抗疫基金開始登記 食肆：憂未獲援已倒閉

林瑞華：資助夠半月營運 捱不了多久

抗疫基金下的飲食界別資助計劃，普通食肆等持牌人可獲20萬元，小食或食物製造廠等持牌人可獲8萬元資助。昨日為計劃登記首天，張宇人為業界舉辦講座並協助申請資助，他稱逾千名食肆持牌人到場，「若不是水浸眼眉，業界都不會這麼多人出現」。林瑞華則到九龍城協助不諳中英文的泰國食肆申請資助。林瑞華說，一般食肆20萬元足以營運半個月，但更重要是恢復市民消費信心，不少食肆反映即使獲資助亦「捱不到多久」，甚至估計領取後仍會倒閉。

張宇人：有食肆寧休業止蝕

至於業界現况，張宇人稱不少食肆只剩三成生意，機場內食肆在2月生意額僅為去年同期一成。他稱近月有食肆休業所虧蝕的錢少於營業，因最多只蝕租金，故不少地區食肆都暫停營業。林瑞華則說要視乎餐廳類型，茶餐廳一般不會跌太多，但估計高消費食肆、火鍋店及酒吧等均跌七成生意額。

經營日式鬆餅店的莊先生昨亦有登記計劃。他稱疫情出現後生意跌逾七成，最差一日營業額僅1500元，今次申請8萬元資助「幫不到多少，算是可以吊多一個月命」，最致命是租金。他說申請手續方便，但對發放款項效率感憂慮，「擔心尚未收到這筆救命錢，已撐不住結業了」，冀政府提高效率。

9月立法會選舉，飲食界面臨挑戰，張宇人稱，目前未思考選舉事宜，亦未開始尋求業界支持，強調此刻要思考業界問題，「任何人想選舉，都是不顧業界生死」。至於抗疫基金會否有助選情，他稱政府前後推出逾千億刺激消費，「沒有地區、國家會從庫房拿千多億，就是為了一個人的選舉」。林瑞華稱香港政制發展及經濟同樣重要，「如果（有人）認為可為錢放棄港人未來，不會認同其做法」。

（抗疫新階段）