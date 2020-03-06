鄂回港者：測毒10分鐘 每餐3選擇

昨早陸續有接受檢疫者親友送物資到駿洋邨。陳先生攜一袋餅乾、果汁和消毒用品，交予登記處的工作人員轉送父母。他說父母獲發的飯盒「有點清淡，擔心兩老餓親」。亦有人攜外賣熱湯，惟政府職員以單位不設冰箱、擔心食物安全風險為由，不允轉交。

鯉魚門有牀櫃無電視

除駿洋邨，鯉魚門度假村新建檢疫單位亦接收伊朗回港者，160平方呎單位內有牀、衣櫃和書枱等家俬，但無電視、熱水壺等電器，3餐選項與駿洋邨一樣。兩檢疫中心的設施或餐點，與另一檢疫中心、馬主周巧兒接觸者及確診警員部分緊密接觸者入住的翠雅山房有出入（見表）。

本報昨向衛生署查詢檢疫中心分配原則，署方稱按各檢疫中心使用情况、家庭組合等因素，分配受檢疫者到各個檢疫中心，而受檢疫者膳食由民安隊負責，社署亦會準備杯麵和小食。

目前只有鯉魚門度假村、翠雅山房及駿洋邨3個檢疫中心運作，北潭涌度假營暫為備用設施；曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心及麥理浩夫人度假村則提供予強制檢疫但無法安排入住地方的港人暫住。

（抗疫新階段）