兩日接469人 DSE生體溫高禁上機

64人無上機 曾國衞：再有撤離會聯絡

政府昨兩班專機共接載225名港人回港，連同前日回港者，是次撤離行動共有469名港人乘專機返港。聶德權說實際接載人數較預期少約12%，64名登記後無上機的港人中，6人因未能通過體溫測試、未能登機，當中包括一名文憑試學生，有兩人選擇陪同未能乘機者留在當地，其餘港人拒絕上機。聶估計，部分拒上機者憂慮回港專機上有感染風險。

曾國衞表示，會繼續與未能返港者保持聯繫，適時提供援助，當有其他撤離安排，會再聯絡他們。

機場大巴久候登記者 致電始覆不坐

滯留武漢逾月的工聯會前副理事長彭港祥昨午乘專機返港，他說早上10時由小區出發乘坐大巴到機場，原預計有16人同車，最終5人無出現，其中曾於小區外等候良久，工作人員多次致電已登記回港者，10分鐘後對方終接電話，說決定不坐包機返港。彭說，抵機場後要通過健康檢查，未見有人不適而未能上機。

另外，入境處昨回覆查詢表示，自1月27日起，港府不准湖北省居民及任何過去14日曾到湖北的非香港居民入境後，至3月4日晚上12時，各口岸拒絕2300名相關旅客入境，絕大部分為湖北居民。

（抗疫新階段）