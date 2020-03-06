滯鄂孕婦胎死 夫促速定下輪撤離 聶德權稱下周難派專機

醫院倡人工流產 孕婦憂缺物資未允

據悉，該名35歲孕婦懷胎10周，現滯留距武漢約7小時車程的恩施的小村落，她早前已感不適，昨到當地醫院檢查，醫生斷定其胎兒無生命迹象，建議人工流產，孕婦擔心在偏遠地區缺足夠食物，影響術後調理，拒絕即時做手術，昨晚回到當地住所。其丈夫促請港府盡快公布下一步撤離時間表，以讓他們可盡早決定是否做手術。

港醫籲盡快求診 工聯促港府急援

本港婦產科專科醫生靳嘉仁表示，孕婦首12周的流產機率為十分之一，而死去胎兒屬身體異物，子宮會在8至10日內自然排走，但孕婦一旦肚痛、出血，如胎兒塞着子宮頸，令孕婦血壓降低，嚴重可致休克，建議盡快求醫。靳嘉仁說，如該孕婦沒肚痛、發燒等，日內亦可乘飛機返港。協調滯留湖北港人的工聯會鄧家彪稱，會聯絡湖北省政府提供協助，亦促港府緊急援助，包括安排孕婦到當地有規模醫院。

政制及內地事務局長聶德權及入境事務處長曾國衞昨乘最後一班專機晚上抵港，兩人均稱下機才知悉港人流產事件。曾國衞說會盡快了解該孕婦曾否向政府求助，按情况提供支援。聶表示，政府收到逾3900宗湖北省港人求助個案、遍佈37個地區，扣減首批包機的469人「仍有相當的數量」；在湖北確診感染港人增至13名，包括於仙桃市的已康復9歲女童。聶說，會盡快及盡力研究下一輪方案，但因涉及事前準備及與當地政府協調工作，相信下周再派專機機會不大。被問到會否考慮以高鐵、內陸機場等其他方法接回港人，聶稱用專機從武漢機場接港人回港是最快捷及安全方法。

子哭問「為何沒我們」 有小孩家庭盼優先

港人陳太（化名）與6歲及3歲的兒子滯留黃岡市近2個月，陳太昨受訪時稱，患氣管敏感的次子藥物僅餘一半，恐病發未必夠藥；長子昨看新聞知道港府派專機接港人回港後馬上哭問「為什麼沒我們份？」陳太坦言與孩子已出現情緒問題，促請港府下批專機讓有小孩的家庭優先登機。

民建聯葛珮帆表示，該黨有119宗求助個案未獲處理，當中有癌症患者，她促請政府盡快安排專機往湖北宜昌或恩施機場接當地港人。

明報記者

（抗疫新階段）