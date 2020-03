呼吸閥N95可播毒 何栢良：「自私型」口罩

料有隱形傳播鏈 籲查閉路電視追蹤

何栢良指出,港人要繼續戴口罩以切斷傳播鏈,他說目前部分本地個案源頭不明,相信港島東的個案可能相關,建議衛生防護中心翻看有關大廈的閉路電視,包括分析會否有確診者曾經同處一個升降機,認為本港仍有隱形傳播鏈。

他又表示,部分人佩戴配有呼吸閥的N95口罩,而呼出的空氣不經過濾,屬「自私型」口罩,如市民感染病毒但沒有病徵,或會經呼吸閥噴出有病毒的飛沫,有可能因此傳播病毒。他呼籲市民不要戴該款口罩以保障他人。

指內地研究欠證據 不認同S型變種較早

此外,中國科學院主辦的《國家科學評論》在本月3日發表論文,題為「On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2」,分析103個新型冠狀病毒全基因組分子,發現病毒株出現149個突變點,多數近期發生。研究顯示,當中101個病毒演化出L和S兩種亞型,L亞型普遍率達70%,S型佔30%。論文推論,據數據模型推算,L亞型較具侵略性及擴散速度快;S亞型攻擊性較弱;另發現S亞型病毒與蝙蝠冠狀病毒的進化樹較近,從而推斷S亞型相對古老。

何栢良表示,有關研究從網上尋找基因圖譜,集中分析能感染人體的S蛋白的改變。他說樣本屬「convenient sample(任意抽樣)」,亦沒透露當中的流行病學關係及病發日期等;至於S亞型為較早出現的推論,他不認同,認為研究未有提供實質證據。

