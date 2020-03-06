呼吸閥N95可播毒 何栢良：「自私型」口罩

料有隱形傳播鏈 籲查閉路電視追蹤

何栢良指出，港人要繼續戴口罩以切斷傳播鏈，他說目前部分本地個案源頭不明，相信港島東的個案可能相關，建議衛生防護中心翻看有關大廈的閉路電視，包括分析會否有確診者曾經同處一個升降機，認為本港仍有隱形傳播鏈。

他又表示，部分人佩戴配有呼吸閥的N95口罩，而呼出的空氣不經過濾，屬「自私型」口罩，如市民感染病毒但沒有病徵，或會經呼吸閥噴出有病毒的飛沫，有可能因此傳播病毒。他呼籲市民不要戴該款口罩以保障他人。

指內地研究欠證據 不認同S型變種較早

此外，中國科學院主辦的《國家科學評論》在本月3日發表論文，題為「On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2」，分析103個新型冠狀病毒全基因組分子，發現病毒株出現149個突變點，多數近期發生。研究顯示，當中101個病毒演化出L和S兩種亞型，L亞型普遍率達70%，S型佔30%。論文推論，據數據模型推算，L亞型較具侵略性及擴散速度快；S亞型攻擊性較弱；另發現S亞型病毒與蝙蝠冠狀病毒的進化樹較近，從而推斷S亞型相對古老。

何栢良表示，有關研究從網上尋找基因圖譜，集中分析能感染人體的S蛋白的改變。他說樣本屬「convenient sample（任意抽樣）」，亦沒透露當中的流行病學關係及病發日期等；至於S亞型為較早出現的推論，他不認同，認為研究未有提供實質證據。

（抗疫新階段）