印度返港確診者 曾赴百人婚宴港九11處

首印度傳入 東華醫院中醫有病徵入院

本港昨沒新增確診，曾遊印度的確診女子於1月31日至2月24日曾到西印度孟買，與20人自由行，由一名加拿大友人發起。她在2月23日腹瀉；24日乘國泰航空CX694回港，再乘地鐵及的士回家。她返港後四出活動，於2月25日到銅鑼灣惠康，26日到士美非路街市及畢打街匯豐銀行；27日到德輔道中東亞銀行；28日到上環東華醫院看中醫，其間一度發燒；3月1日出席九龍塘My garden出席婚宴，曾飲食及拍照。

她在3月2日到律敦治醫院抽血，並到莊士頓道海皇粥店、威靈頓廣場、中銀中心、統一中心及東華醫院，當晚在家暈倒；翌日到貝夫人普通科門診求醫及發燒，交回深喉唾液樣本後證實確診，送院檢查才發現肺花。至於東華醫院則有一名中醫有病徵並已入院。

許樹昌：印度確診數未必反應實况

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，印度水質較差，不少旅客都腹瀉，相信患者腹瀉未必與新病毒有關。

據印度衛生部，至本月5日早上有29宗確診，並指部分個案屬社區傳播。許樹昌稱，印度醫療及化驗水平不及香港高，相信入院者才測試，數字未能反映當地實際疫情。他對印度疫情感擔憂，不排除會像伊朗般爆發，要監察確診數字會否飈升，適時要對疫情活躍地區實施入境限制，經相關地區來港的人要檢疫14天。

加拿大卑詩省衛生部門前日公布，一名80多歲女子確診，情况危殆，近期曾到香港和印度。衛生防護中心正了解個案是否與上述患者同遊，並正追蹤其團友；女子同房友人沒病徵、會送院。

My Seasons四季薈表示，患者於3月1日到My Garden出席共10圍約100人的婚宴，逗留不超過3小時，場地暫關閉，負責婚宴的4名員工在家隔離14天。東華三院稱，患者於2月28日下午及3月2日下午到東華醫院中醫中心求診，昨已額外消毒；未有職員或訪客被列為密切接觸者。國泰則表示正消毒客機及通知相關職員，協助追蹤密切接觸者。

（抗疫新階段）