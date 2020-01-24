教局預備50萬口罩 考生：DSE前長戴 適應試場

停課未教完課程 準考生：自己執生

距離文憑試開考不足一個月，應屆考生Annie每日花上7至8小時溫習，稱現時已溫好六、七成，「準備最後衝刺」，不過疫情下，難免花多了時間看疫情新聞，容易分心。今年考評局要求考生必須佩戴口罩，入試場前須量體溫，她說，考試前數日會長戴口罩以適應戴口罩應試，「要自己習慣呢件事，唔係到時真係好影響自己狀態」。

另一中六生Sam稱，受疫情影響，學校停課，未教完所有課程，唯有「自己執生」。他又稱，以往會於自修室溫習，疫情所限只可在家溫習，缺乏效率，只好於電腦前貼上溫書時間表警惕自己，並會調節生理時鐘，以適應考試時間表。

學友社：無模擬試 考生缺考試實感

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，今年文憑試是考生「自學及自制的考驗」，不少考生都因停課沒有考模擬試，未可知道自己水平，並缺乏考試真實感，建議自設模擬試。他又建議，考生應訂下具體溫習目標，如希望每科可考獲的評級，調適各科溫習量，「如果樣樣都諗住溫，就會好焦急」。

學校昨日（5日）起至12日可派員至考評局領取准考證、考生健康申報表及外科口罩，以派發給考生。另外，考評局早前要求試場座位距離進一步加大至1.8米，禮堂可容納的人數會減少。就今屆文憑試及課室試場數目增幅，考評局昨回覆稱，目前仍與學校商討有關安排，表示學校停課期間可盡量騰出額外課室供文憑試使用，以下調試場內考生人數。

（抗疫新階段）