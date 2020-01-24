申訴署主動查CSI口罩分發安排 接6投訴 審研懲教署物流署

懲教曾稱涉第三者資料 拒透露口罩去向

過去傳媒多次查詢懲教署及政府物流署有關口罩的分發詳情，但懲教署稱因涉第三者資料，拒絕透露。趙慧賢表示，懲教署去年每月平均向物流署供應110萬個口罩，並將小部分出售予社福機構、學校等非政府組織，由於有報道稱CSI口罩流出市面，社會關注口罩或被濫用，而公署亦收到有關投訴，故決定展開調查。

申訴署籲市民提交資料

趙慧賢表示，會審研懲教署及物流署在CSI口罩的生產、分發和點存口罩方面有無不妥善之處，若發現有關機制或程序存在不足，會提出改善建議，希望從源頭堵截漏洞，避免出現濫用。她邀請市民在4月6日前提交相關資料及意見。趙回覆本報查詢時稱，由2020年1月至2月，公署接獲6宗與CSI口罩可能被挪用或轉售的相關投訴。

上月12日，銀髮族發起遊行，要求政府交代CSI口罩的去向。銀髮族發起人譚國新表示，樂見申訴專員公署主動調查，認為政府算是「被動地」回應團體訴求。他認為若最終調查發現有CSI口罩不知所終，或有公務員販賣口罩，政府要作刑事追究。

陳淑莊促懲教物流配合調查

審計署：制訂工作計劃時會考慮

民主派會議召集人陳淑莊表示，早前亦有去信申訴專員公署及審計署，要求跟進CSI口罩的分發流程。她促請懲教署及物流署配合公署的調查，交代領取及分發CSI口罩的準則，使公署可早日完成調查並公開報告。

審計署回覆本報查詢表示，署方一直密切留意政府為對抗新型冠狀病毒疫情而採取的各項行動及事態發展。審計署備悉申訴專員公署已主動展開有關懲教署生產的口罩的生產、分發及點存安排的調查，審計署會在制訂工作計劃表時加以考慮。

明報記者

（抗疫新階段）