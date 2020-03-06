確診全球首例人傳狗 港大助對比患者病毒

稱從環境沾毒不會留體內6日

漁護署於2月26日接收周巧兒的17歲松鼠狗，其口及鼻樣本於27日及28日對病毒呈弱陽性，而鼻樣本至3月2日仍呈弱陽性。漁護署助理署長薛漢宗昨說，世界動物衛生組織、港大及城大專家一致認同松鼠狗受感染，相信由人傳狗，屬全球首宗狗感染新冠病毒。薛解釋，6日內3次取樣及病毒測試，每次都有樣本呈弱陽性，證明病毒基因已在松鼠狗體內。他稱狗的口及鼻會產生分泌物代謝，若從環境沾染病毒不會在體內停留6天之久。

薛又稱，港大正分析松鼠狗的病毒基因圖譜，並對比病人的病毒脗合度；團隊於3月3日為松鼠狗抽血驗抗體，料5至7天後有結果；另會研究能否種出活病毒。他稱若驗出抗體，可進一步確認狗受感染；但呈陰性亦不能排除感染可能性。至於病毒傳播力，他說港大會研究病毒能否在狗的呼吸道細胞生長。

2003年SARS時，淘大花園有8貓1狗對病毒呈陽性。薛漢宗稱，狗在兩周後對測試呈陰性，貓帶病毒時間較長。當時數據顯示，未有對病毒呈陽性的貓傳染給其他貓。他說，港珠澳大橋口岸動物居留所可接收10多隻貓狗，有需要會徵用其他中心；會在相隔3至4天的兩次測試均呈陰性，才會將狗交還主人。

薛稱現沒治療狗類感染該病毒的註冊藥物，若有病徵，主要以輔助治療，過往經驗顯示狗體病毒會減少，可自行產生抗體及康復。該松鼠狗沒病徵，毋須治療及覆診。

何栢良：易人傳人不代表貓狗易傳

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新型冠狀病毒可感染哺乳類動物，病毒透過結合受體進入細胞，但貓狗等受體的特徵及分佈與人不同，病毒易在人之間傳播不代表會在貓狗間傳播。獸醫黎昌生說，若狗的樣本種出活病毒，不代表會播毒。他說，若狗沒打噴嚏則不會噴出帶病毒飛沫；而若唾液有活病毒，會否沾染環境從而感染人，亦要視乎病毒濃度，需研究病毒能否在狗的體內繁殖、基因會否改變及有否傳播力。

愛護動物協會表示，由二月至上周末，沒發現動物棄養數字上升，仍維持每周約10宗，呼籲寵物主人正確理解疫情信息，並保持個人衛生。

（抗疫新階段）