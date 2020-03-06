私營院舍預留職員宿舍供隔離

位於屯門的私營院舍「康瑞護老樂園」有120個宿位，現有100名院友，院內多數為單人房，部分為2至3人房。院長鄒錚表示，為減低傳播風險，1月底起已謝絕探訪，除非有特殊需要，例如長者情緒非常不佳。她說即使允許小部分家屬到訪，亦需在指定區域與長者會面，需戴口罩、消毒、量體溫、申報健康及外遊史。

鄒錚表示，為減低交叉感染風險，院舍有分區安排，不同區的長者不可互相接觸，各區分配指定職員照顧指定長者。她說，以往若有院友染流感後返院舍，需入住隔離房間數日，不過隔離房間不足應付大爆發，暫計劃一旦出現爆發，會騰空員工宿舍設為隔離區域，宿舍有7張牀位。

推員工分隊分層 防交叉感染

基督教香港信義會社會服務部服務總監（長者服務）吳志成表示，該會3間安老院有約450名院友，除個別特殊情况一律謝絕探訪；如有人送貨到院舍，亦只許走入隔離區。

吳志成表示，為減低院內交叉感染風險，院舍推行「分層制」，員工分為不同隊伍，各層只由指定職員照顧長者，「減少員工上上落落」，一旦有樓層爆疫，亦不會牽連所有樓層的院友。他說，當有院友需覆診或入院治療，返院舍後需入住隔離房間7日；身體情况較佳者可在自己房間原牀隔離，但其間需戴口罩，不可離開房間及接觸其他長者。

（抗疫新階段）