林正財：現有檢疫中心不合長期病體弱者 政府覓新建安老院專供院友隔離

明報記者 陳柔雅

政府現有4個檢疫中心供確診者的密切接觸者入住。據衛生防護中心指引，若院舍環境合適，被界定為密切接觸者的院友可於院舍檢疫。

料找津助合約院舍 冀加快新院舍工程

據社署回覆財委會，2018年底各類安老院共74,721個宿位。安老事務委員會主席林正財表示，目前檢疫中心不適合供長期病患或體弱院友入住，一旦院舍爆疫「安排複雜得多」，政府正積極尋找將落成的新院舍，臨時作專供院友入住的檢疫中心，料是津助或合約院舍，當局冀加快新院舍工程。相比一般檢疫中心，他相信院友較易熟習新院舍環境。

屬密切接觸者的院友是否必送檢疫中心，林正財稱要視乎爆發規模及個別院舍情况，包括環境、房間分隔情况、防感染措施、醫護人手。他不排除有院舍適合供原址檢疫，但相信小型私院院友較大可能須送檢疫中心。

林正財說，需派人手到檢疫中心照顧院友，護理人員需穿足夠保護衣及有足夠防感染措施。他說若院舍小型爆發，職員或染病，未必能到檢疫中心照顧院友，當局或需另派人手。

林倡醫院空置病房改作檢疫

2003年本港SARS一役，72名安老院院友染病，其中57人死亡，死亡率達八成。林正財承認院友高危，若院舍爆疫，不少人或染病，將加重醫療系統及隔離病牀負擔，須加強防疫。他另稱若有醫院擴建，患者遷至新大樓後，舊病房會騰空牀位，建議政府探討使用空置病房，不論房間間隔或防感染措施，病房比院舍更適合檢疫。

私營院舍：職員或未能照顧 政府宜派人

私營院舍「康瑞護老樂園」院長鄒錚關注體弱院友無法在檢疫中心自理，認為政府需提供專為院友而設的檢疫中心並派人手照顧。她相信院舍職員會擔憂感染風險，未必願到檢疫中心照顧院友。基督教香港信義會社會服務部服務總監（長者服務）吳志成說，該會有3間津助院舍，若院舍爆疫，需視乎衛生防護中心建議及爆發規模再作隔離安排，但認為如院友送檢疫中心，政府宜派人手照顧，因為院舍職員亦有可能需檢疫。

（抗疫新階段）