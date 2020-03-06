3院下周試用瑞德西韋 醫局：或影響肝

星研究：蛋白酶抑制劑致肝異常

新加坡國家傳染病中心聯同多間新加坡醫院和大學日前發表另一份研究，指出18名確診者中，5人接受蛋白酶抑制劑「洛匹那韋-利托那韋」（lopinavir-ritonavir）治療，當中4人出現惡心、嘔吐、腹瀉及肝功能異常等副作用。

醫管局發言人稱，現時為本港確診者主要提供支援治療，另有專家小組為病人作評估，或提供蛋白酶抑制劑、干擾素和利巴韋林的複方療法，會密切監察藥效及可能出現的副作用。

許樹昌稱港用藥較進取

許樹昌表示，由於對新型冠狀病毒認識不深，擔心患者情况惡化，本港用藥較進取，所有確診者都會用藥。他說蛋白酶抑制劑或令肝酵素升高，或引致肝炎，但本港暫未有患者因肝酵素太高而要停藥。他又說，本月10日起本港會參與「瑞德西韋」臨牀研究。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，本周已獲臨牀研究倫理委員會通過參與瑞德西韋的臨牀測試，正等待衛生署評估及審批，若獲通過，藥廠會送藥來港，並交到瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院和威爾斯親王醫院開始研究。庾表示，瑞德西韋是研究中的藥物，相關資料不多，現已知對肝可能有副作用，臨牀測試會再看病人有無安全問題、副作用及有關成效。

（抗疫新階段）