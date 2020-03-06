新加坡研究：病徵輕微者亦可廣泛污染環境 空調抽風位沾毒 學者籲清潔戴口罩手套

隔離病房清潔前取樣 20樣本16陽性

新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）及國防科技研究院（DSO National Laboratories）的研究人員，近日在《美國醫學會期刊》（JAMA）發表研究，他們在3名新型冠狀病毒確診患者留醫的隔離病房檢取環境樣本，檢測對新型冠狀病毒是否呈陽性。其中一名患者只有輕微的上呼吸道徵狀，其所住病房的樣本是在清潔前取樣，結果顯示，連同房內廁所，病房內20個樣本中，有16個對病毒呈陽性，污染最嚴重的是病房內的地面，其餘呈弱陽性的包括抽風位、牀頭燈掣、病房內的玻璃窗、馬桶內及洗手盆等位置（見上圖）；病房的空氣樣本，以及緩衝區和病房外的走廊地面則呈陰性。

地面污染最嚴重 空氣呈陰性

研究人員表示，研究顯示病徵輕微的患者也會帶來廣泛的環境污染，當中抽風位對病毒呈陽性，或是因為帶病毒的飛沫隨氣流黏附到抽風口。

每天用消毒水清潔兩次 有效滅病毒

另外兩名患者所住病房的樣本，是在病房常規清潔後取樣，全部呈陰性。研究指出，每天使用消毒水清潔物件表面兩次，並清掃地板一次，能有效消滅病毒。根據歐洲疾控中心，能有效殺滅冠狀病毒的成分包括乙醇、苯扎氯銨等（見下表），市民選購消毒用品時可留意是否含有上述成分。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授胡志遠表示，抽風位約在病牀對上2呎位置，可能是患者飛沫噴到抽風位，也可能因為該處空氣流通量高，抽風力亦較大，令部分病毒隨飛沫沾染到抽風口。他說，SARS期間亦發現在空氣過濾機附近的患者病情較嚴重，此外，當時在威院8A病房染病的工作人員中，也有數名接觸過病房內抽風口的冷氣技工。他說一般而言，家居和辦公室的抽風系統較隔離病房的弱，且一般不會有「高傳染性」病人在家居和辦公室，故抽風口的污染程度應相對較低。但他建議，清潔抽氣扇、冷氣機等位置時，應戴上口罩和手套。

胡志遠又說，雖然新型冠狀病毒主要經飛沫傳播，但實際上病毒污染環境的可能有很多，例如冲涼時不會戴口罩，飛沫也可能隨水蒸氣經浴室門縫飄到室內其他位置。

工程師學會高級副會長源栢樑認為，雖然抽風位的空氣潔淨度或較低，但新加坡的研究當中，空氣樣本呈陰性，相信病毒經抽風系統傳播的風險較低。

（抗疫新階段）